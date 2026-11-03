Chung sức đồng lòng hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu công tác năm 2026

ANTD.VN - Như An ninh Thủ đô đã thông tin, sáng 3-11, đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã đến kiểm tra, làm việc với CATP Hà Nội về kết quả công tác Công an 10 tháng đầu năm 2026...

Dự buổi làm việc có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an; Ban Thường vụ Thành ủy và đại diện lãnh đạo các ban Đảng trực thuộc Thành ủy...

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì tiếp đoàn. Cùng dự có các đồng chí trong Đảng ủy Ban Giám đốc, chỉ huy các phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội.

Nhiều điểm sáng nổi bật

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang khẳng định, qua công tác lãnh đạo chỉ đạo và kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy từ đầu năm 2026 đến nay, kết quả công tác của CATP Hà Nội tiếp tục ghi nhận những bước chuyển mạnh mẽ. CATP đã bám sát, triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, thành phố Hà Nội với nhiều cách làm mới, rất sáng tạo, thể hiện rõ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung với 5 kết quả nổi bật.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị

Thứ nhất, có sự chuyển dịch tư duy công tác an ninh trật tự sang chủ động đi trước, chất lượng, trách nhiệm, tập trung khâu tổ chức thực hiện và tạo kết quả sản phẩm cụ thể. ​Công tác công an kiến tạo, phát triển được triển khai rõ nét, đạt kết quả tốt được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao, đặc biệt là việc tham mưu giải quyết 5 điểm nghẽn của thành phố.

Thứ hai, công tác bảo vệ an ninh quốc gia đã chủ động hiệu quả hơn, tư duy xử lý vụ việc dần chuyển sang quản trị rủi ro, coi trọng hơn năng lực sức chống chịu. CATP là điểm khởi đầu phát hiện những vấn đề về an ninh chính trị nội bộ liên quan đến cán bộ đảng viên nghỉ hưu, công tác theo Quy định 178. Quá trình thực hiện chuyển đổi số vừa tập trung bảo vệ an ninh mạng, vừa tham mưu xây dựng năng lực hạ tầng an ninh mạng lâu dài, tạo nền tảng hình thành năng lực bảo vệ an ninh số của hệ thống chính trị.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP phát biểu tại Hội nghị

Thứ ba, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm có nhiều kết quả tích cực; nhiều chỉ tiêu khó đạt cao, chuyển động mạnh mẽ hơn năm trước, tội phạm về trật tự xã hội kéo giảm sâu, xây dựng xã phường không ma túy, điều tra khám phá nhiều vụ án lớn về vệ sinh an toàn thực phẩm được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Thứ tư, Công an Hà Nội là một trong những công an địa phương đi đầu trong chuyển đổi số, tiêu biểu là xây dựng hệ thống giao thông thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giám sát, điều hành và xử lý vi phạm. Từ kết quả này đồng chí Bộ trưởng đề nghị Hà Nội phối hợp vì Bộ Công an đang xây dựng một trung tâm của quốc gia. Cụ thể, điều phối tất cả dữ liệu trong quốc gia, kết nối với điện tử, kết hợp với công tác tuyên truyền hiệu quả đến với người dân và tạo ý thức tự thân để người dân chấp hành pháp luật.

Các đồng chí trong Ban Giám đốc dự Hội nghị

Thứ năm, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng thực sự được quan tâm bám sát và triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương về tăng cường cán bộ bảo đảm biên chế, cán bộ an ninh trật tự công an cấp xã theo phương châm: "Đi trước chọn người, có lên có xuống, có vào có ra, lấy sản phẩm kết quả hiệu quả thực hiện làm căn cứ chủ yếu đánh giá, lựa chọn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ".

Tập trung về đích hoàn thành các chỉ tiêu công tác

Cơ bản thống nhất với nhiệm vụ trọng tâm mà CATP đã xác định, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm; Theo đó, yêu cầu CATP tập trung về đích phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu chỉ tiêu đề ra, tiếp tục duy trì vai trò vị thế công an địa phương gương mẫu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATW bằng những kết quả sản phẩm cụ thể.

Lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an dự hội nghị

“Từ nay đến cuối năm đề nghị các đồng chí rà soát quyết tâm không chỉ về đích hoàn thành các công tác mà phải phấn đấu gia tăng đóng góp nhiều nhất trong thực hiện các mục tiêu của thành phố” - đồng chí Bộ trưởng lưu ý.

Công an Hà Nội phấn đấu trở thành công an địa phương đi đầu thực hiện Nghị quyết 22, Nghị quyết 18 về chiến lược an ninh quốc gia và xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Đồng chí Bộ trưởng bày tỏ vui mừng vì CATP Hà Nội đã triển khai thực hiện 2 Nghị quyết và lưu ý phải có những kế hoạch, cụ thể hóa, quán triệt thực hiện vì 2 Nghị quyết này có nhiều điểm, tư duy rất mới.

“​Đây đều là những vấn đề mới, rất khó, đòi hỏi sự giao tập trung thống nhất của Thành ủy, sự vào cuộc hiệu quả của hệ thống chính trị toàn dân và toàn lực lượng Công an Thủ đô. Phải nâng tầm công tác để thể hiện rõ tinh thần gương mẫu đi đầu của Công an Thủ đô? Từng vị trí đơn vị, từng cấp phải triển khai các mục tiêu về xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại, giảm tội phạm, tai nạn, tệ nạn, xây dựng xã, phường không ma túy, xây dựng nền an ninh nhân dân đa tầng, hiện đại liên hoàn và xây dựng mỗi người dân là một mắt xích an ninh” - đồng chí Bộ trưởng nêu vấn đề.

Toàn cảnh hội nghị

Thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực thực hiện Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; làm tốt công tác tham mưu điều phối. Tập trung tham mưu xây dựng lực lượng CATP hiện đại trước năm 2030, xây dựng công an cơ sở hiện đại, vững mạnh ngay trong năm 2027.

Đồng chí Bộ trưởng tin tưởng với truyền thống anh hùng vẻ vang, với những thành tích kết quả nổi bật từ đầu năm 2026 đến nay, với ý chí quyết tâm chính trị cao, lãnh đạo, CBCS Công an Hà Nội sẽ tiếp tục chung sức đồng lòng, đoàn kết thống nhất, có được hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó, hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu đã đề ra.

Thay mặt CATP, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã trân trọng lĩnh hội, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an và khẳng định CATP nhận thức rất rõ, đây là những chủ trương, định hướng, mệnh lệnh chỉ đạo đặc biệt quan trọng của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an Thủ đô.

CATP sẽ cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo vào các chương trình, kế hoạch công tác để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nêu rõ, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ XXIX. “Đây vừa là dấu mốc, vừa là phép thử cho bản lĩnh, trí tuệ và sức chiến đấu của toàn lực lượng, đòi hỏi tập thể Công an Thủ đô không ngừng đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, cách làm, chủ động hơn nữa, chuyên nghiệp hơn nữa, thể hiện vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và là chỗ dựa vững chắc của Nhân dân, đóng vai trò kiến tạo môi trường an toàn, lành mạnh để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, đất nước” - người đứng đầu CATP khẳng định.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng toàn thể CBCS Công an Thủ đô, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng xin hứa với Đảng, Nhà nước, với nhân dân và các đồng chí lãnh đạo sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nhận thức về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô; thực hiện tốt phong trào thi đua Ba nhất “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, quán triệt, thực hiện nghiêm túc yêu cầu công tác Công an trong kỷ nguyên mới đảm bảo Ba tốt: “An ninh trật tự tốt nhất - Góp phần phát triển Thủ đô, đất nước tốt nhất và Phục vụ nhân dân tốt nhất”.