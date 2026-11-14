ANTD.VN - Ngày 14/11/2026, AEON Việt Nam chính thức khai trương AEON Hạ Long, đánh dấu cột mốc mới trong hành trình phát triển. Là Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị (TT BHTH & ST) đầu tiên của AEON tại Quảng Ninh và thứ 14 trên cả nước, AEON Hạ Long được định hướng trở thành điểm đến mua sắm, ẩm thực và phong cách sống mới, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân địa phương và du khách.

Tọa lạc tại phường Bãi Cháy, Thành phố Quảng Ninh, Trung tâm thương mại (TTTM) AEON MALL Hạ Long có tổng diện tích sàn khoảng 130.000 m², quy tụ khoảng 140 cửa hàng.

Với định hướng trở thành điểm đến sôi động, kết hợp mua sắm, giải trí và giao lưu cộng đồng, AEON MALL Hạ Long kỳ vọng góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm của người dân và du khách, đóng góp vào sự phát triển kinh tế khu vực.

TTTM AEON MALL Hạ Long chính thức khai trương

Chia sẻ tại buổi lễ khai trương AEON MALL Hạ Long, ông Tezuka Daisuke, Thành viên Ban Điều hành Tập đoàn AEON, Trưởng đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc AEON Việt Nam, cho biết: “Tôi xin trân trọng chúc mừng thành phố Quảng Ninh đã chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào tháng 9 năm nay.

Trong thời điểm đầy ý nghĩa này, chúng tôi vô cùng hân hạnh khi Trung tâm thương mại tiếp theo của AEON được khai trương tại thành phố Quảng Ninh, nơi đang ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ nhờ nguồn tài nguyên du lịch phong phú”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh, nhấn mạnh: “Việc Trung tâm thương mại AEON MALL Hạ Long chính thức đi vào hoạt động là một điểm nhấn quan trọng, có ý nghĩa thiết thực đối với phát triển thương mại, dịch vụ của Thành phố. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng AEON MALL Hạ Long cũng sẽ trở thành một người bạn đồng hành đáng tin cậy trên chặng đường phát triển tiếp theo của TP. Quảng Ninh”.

Trong khi đó, ông Ishikawa Isamu, Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, đánh giá TTTM AEON MALL Hạ Long sẽ thay đổi đời sống của người dân địa phương, mang đến cuộc sống tiện nghi, rực rỡ sắc màu cùng phong cách sống mới, đồng thời góp phần nâng cao sức hấp dẫn của đô thị và tạo thêm nhiều cơ hội việc làm mới cho người lao động địa phương.

AEON Hạ Long hướng tới nâng tầm phong cách sống của khách hàng, mang đến cuộc sống phong phú hơn và dẫn đầu xu hướng

Nằm bên trong TTTM AEON MALL Hạ Long, AEON Hạ Long là gian hàng kinh doanh chủ lực được vận hành trực tiếp bởi AEON Việt Nam, với diện tích khoảng 8.200 m².

Việc đưa vào vận hành AEON Hạ Long tiếp tục khẳng định chiến lược mở rộng quy mô và đầu tư dài hạn của Tập đoàn AEON tại thị trường Việt Nam.

Không chỉ gia tăng sự hiện diện của hệ thống bán lẻ hiện đại, AEON Hạ Long còn giới thiệu trải nghiệm mua sắm theo mô hình Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị đến gần hơn với người dân tại khu vực giàu dư địa phát triển như thành phố Quảng Ninh.

Thành phố Quảng Ninh không chỉ điểm đến du lịch hàng đầu Việt Nam với Vịnh Hạ Long – Di sản Thiên nhiên Thế giới được UNESCO công nhận, mà còn sở hữu một trong những ngư trường trọng điểm cung cấp hải sản cho cả nước. Nơi đây cũng đón lượng lớn du khách di chuyển theo đường bộ từ phía Bắc.

Song song với trải nghiệm trực tiếp tại cửa hàng, AEON Hạ Long triển khai kênh mua sắm trực tuyến AEON Eshop, mở rộng lựa chọn mua hàng cho khách hàng.

Nền tảng cung cấp đa dạng sản phẩm, từ rau củ, cá, thịt tươi sống, trái cây, thực phẩm và gia vị đến hàng tiêu dùng, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp, đồ gia dụng, điện máy, văn phòng phẩm, đồ chơi và các sản phẩm dành cho mẹ và bé.

Khách hàng có thể đặt mua trực tuyến và lựa chọn hình thức nhận hàng phù hợp, qua đó chủ động hơn trong việc mua sắm các mặt hàng phục vụ nhu cầu hằng ngày.

AEON Hạ Long hướng tới nâng tầm phong cách sống của khách hàng, mang đến cuộc sống phong phú hơn và dẫn đầu xu hướng, thông qua các sản phẩm, dịch vụ với mức giá hợp lý.

Đồng thời AEON Hạ Long kỳ vọng và nỗ lực để trở thành một điểm đến nổi bật của địa phương, từ đó đóng góp vào sự phát triển hơn nữa của thành phố Quảng Ninh.