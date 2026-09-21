Chủ tịch Hà Nội kiểm tra thực tiễn công tác lấy ý kiến người dân về phân khu đô thị sông Hồng ở phường Bồ Đề

ANTD.VN - Đến kiểm tra công tác lấy ý kiến dân cư đối với Điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tại phường Bồ Đề, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố sẽ lắng nghe, tiếp thu đầy đủ…

Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng kiểm tra thực tiễn công tác tổ chức lấy ý kiến tại phường Bồ Đề (Ảnh: HNM)

Chiều 21-9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng đoàn công tác của thành phố cũng đến kiểm tra thực tế công tác tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 và phương án, vị trí đường bộ Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại phường Bồ Đề.

Theo báo cáo của phường, sau 15 ngày tổ chức lấy ý kiến, từ ngày 7 đến 21-9-2026, UBND phường Bồ Đề đã tiếp nhận 14.032 phiếu của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 và Phương án hướng tuyến trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500.

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố sẽ tiếp tục lắng nghe, tiếp thu đầy đủ nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân trong quá trình triển khai điều chỉnh quy hoạch và xây dựng các công trình.

Đồng chí Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, các ý kiến của người dân sẽ được thành phố nghiên cứu, tiếp thu để hoàn thiện phương án, bảo đảm khu vực sông Hồng trở thành một mạch giao thông, không gian quan trọng của Thủ đô. Việc triển khai các dự án phải được thực hiện đồng bộ, có chương trình, kế hoạch cụ thể, bảo đảm sự kết nối giữa các công trình và hạ tầng.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, quá trình thực hiện quy hoạch chắc chắn sẽ có những tác động nhất định đến một số khu dân cư hiện nay, nhất là những khu vực chưa bảo đảm điều kiện an toàn, vệ sinh môi trường. Vì vậy, thành phố sẽ tính toán kỹ phương án để khi triển khai, các khu dân cư được chỉnh trang, xây dựng theo hướng khang trang, đồng bộ và đẹp hơn.

Đối với công tác tái định cư, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, thành phố sẽ tính toán phương án phù hợp, bảo đảm người dân có điều kiện sống tốt hơn sau khi thực hiện dự án. Trường hợp người dân đang sinh sống trên cùng một mặt bằng, khi chuyển sang khu tái định cư, thành phố sẽ cố gắng bố trí trong cùng khu vực để bảo đảm sự ổn định.

Nhấn mạnh tinh thần xây dựng Thủ đô văn minh, văn hiến thì đời sống của người dân phải tốt hơn, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng đề nghị người dân yên tâm, đồng thuận và cùng thành phố thực hiện các công việc xây dựng, phát triển Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng kiểm tra thực địa tại Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường hai đầu cầu (Ảnh: HNM)

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng cùng đoàn công tác của thành phố đã đến kiểm tra thực địa khu vực 131 vòm cầu đường sắt phía Nam cầu Long Biên (Phùng Hưng - Gầm Cầu).

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, Sở đã rà soát, kiểm đếm hiện trạng 127 vòm dẫn thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, đoạn từ phố Cửa Đông đến ga Long Biên, với tổng giá trị tài sản bàn giao hơn 7,35 tỷ đồng. Sở đề xuất UBND TP giao Sở Xây dựng tiếp nhận, quản lý số tài sản này theo quy định.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn tất các thủ tục liên quan, bảo đảm trong tháng 9-2026 hoàn thành việc bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt để thành phố tiếp nhận, quản lý theo quy định.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng đoàn công tác cũng đã đến kiểm tra thực địa Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên, đường hai đầu cầu (bên Tả ngạn kết hợp đường nối sân bay Gia Bình về Thủ đô Hà Nội) và Dự án đầu tư xây dựng cầu Giang Biên và đường hai đầu cầu (phía Phù Đổng).

Đồng chí yêu cầu các đơn vị, địa phương phải khẩn trương đôn đốc, tổ chức triển khai thi công, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng có mặt bằng nhưng nhà thầu hoặc chủ đầu tư triển khai chậm tiến độ. Công tác thi công phải bảo đảm an toàn, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tiến độ và mỹ quan.