Nghi phạm chính chỉ huy vụ kích nổ đường ống khí đốt Nord Stream tự 'lòi đuôi'

ANTD.VN - Các công tố viên liên bang Đức vừa đưa ra bản cáo trạng truy tố một công dân mang quốc tịch Ukraine liên quan đến vụ phá hoại hệ thống đường ống dẫn khí đốt Phương Bắc (Nord Stream) dưới biển Baltic.

Nghi phạm Serhii K. bị cảnh sát hộ tống lên trực thăng

Nghi phạm này bị cáo buộc đóng vai trò là "tổng điều phối" cho chiến dịch kích nổ phá hoại hạ tầng năng lượng.

Nghi phạm bị truy tố được xác định danh tính là Serhii K. Công tố viên liên bang Đức cáo buộc đối tượng này phạm các tội danh nghiêm trọng bao gồm tấn công phá hoại hạ tầng năng lượng dân sự, cố ý gây ra các vụ nổ hủy diệt và làm hư hại các công trình xây dựng.

Theo hồ sơ điều tra từ Tòa án Tư pháp Liên bang Đức, Serhii K. cùng một nhóm đồng phạm đã thuê một chiếc du thuyền để vận chuyển các khối thuốc nổ lớn ra biển Baltic, sau đó lặn xuống để cài đặt trực tiếp vào hệ thống đường ống trước khi kích nổ từ xa.

Serhii K. bị tình nghi là đối tượng tổ chức và điều phối toàn bộ các hoạt động kỹ thuật và hậu cần phức tạp của nhóm này.

Nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ tại Italy vào tháng 8 năm ngoái. Đến tháng 11, đối tượng được dẫn độ về Đức và bị tạm giam nghiêm ngặt cho đến nay để phục vụ công tác lập hồ sơ truy tố.

Các nguồn tin an ninh tiết lộ, trong thời gian bị tạm giam chờ dẫn độ tại Italy, Serhii K. đã để lộ các tình tiết buộc tội chính mình trong các cuộc điện thoại liên lạc với người thân và người quen.

Ngay sau đó, các điều tra viên cũng đã khôi phục và tìm thấy hàng loạt bằng chứng kỹ thuật số trong điện thoại di động của nghi phạm, chứng minh sự liên quan trực tiếp của đối tượng này vào kế hoạch tấn công.

Vụ tấn công phá hoại hạ tầng năng lượng nghiêm trọng này xảy ra vào ngày 26-9-2022.

Hàng loạt vụ nổ kinh hoàng dưới lòng biển Baltic thuộc khu vực hải phận quốc tế gần Đan Mạch và Thụy Điển đã đánh sập và làm hư hại nặng nề 3 trong số 4 nhánh của hai hệ thống đường ống dẫn khí đốt chiến lược Nord Stream 1 và Nord Stream 2, gây ra tình trạng rò rỉ khí gas quy mô lớn.

Hệ thống Nord Stream vốn là huyết mạch năng lượng khổng lồ vận chuyển khí đốt trực tiếp từ Nga sang Đức và châu Âu.

Vụ nổ không chỉ gây thiệt hại hàng tỷ USD mà còn làm tê liệt hoàn toàn nguồn cung năng lượng giá rẻ, đẩy châu Âu vào một cuộc khủng hoảng kinh tế - chính trị kéo dài và buộc các quốc gia phải tái cấu trúc toàn bộ bản đồ an ninh năng lượng quốc gia.

Hiện cơ quan an ninh Đức đang tiếp tục mở rộng điều tra để truy bắt các đồng phạm còn lại trong nhóm thợ lặn này.