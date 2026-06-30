Lý do một nửa số bang Mỹ đồng loạt khởi kiện chính quyền Tổng thống Trump

Bà Letitia James, Tổng chưởng lý bang New York, một trong những thành viên đảng Dân chủ đang kiện chính quyền, cho biết quy định mới đặt hàng nghìn người dân vào tình thế nguy hiểm

Nguyên nhân xuất phát từ các văn bản hướng dẫn mới quy định người tham gia chương trình bảo hiểm y tế Medicaid bắt buộc phải làm việc, một biện pháp bị cáo buộc là cản trở người nghèo tiếp cận dịch vụ y tế.

Các Tổng chưởng lý và Thống đốc bang tham gia vụ kiện cáo buộc Quy tắc cuối cùng tạm thời do Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid (CMS) ban hành đã vượt quá thẩm quyền và bóp méo văn bản luật được thông qua vào mùa hè năm ngoái.

Theo quy định mới nằm trong đạo luật cải cách chính sách và thuế quy mô lớn năm 2025 của Tổng thống Donald Trump, bắt đầu từ ngày 1-1-2027, những người trong độ tuổi từ 19-64 tham gia chương trình Medicaid mở rộng sẽ phải chứng minh họ làm việc hoặc tham gia hoạt động cộng đồng ít nhất 80 giờ/tháng, hoặc đi học ít nhất là bán thời gian.

Luật gốc có đưa ra các trường hợp ngoại lệ miễn trừ đối với những người được xác định là suy nhược về y tế bao gồm người khuyết tật, người mắc bệnh lý nghiêm trọng hoặc đang điều trị chứng nghiện.

Tuy nhiên, văn bản hướng dẫn mới đây của CMS đã khiến các bang ngỡ ngàng khi siết chặt định nghĩa này: Điều kiện sức khỏe của bệnh nhân phải "làm suy giảm đáng kể" khả năng làm việc hoặc học tập thì mới được chấp thuận miễn trừ.

Trong đơn kiện, các bang nguyên đơn nhấn mạnh: "Các gánh nặng hành chính gia tăng sẽ khiến những người đủ điều kiện nhận Medicaid bị tước bỏ hoặc từ chối quyền lợi bảo hiểm. Những người khuyết tật, bệnh nhân đang điều trị ung thư, hay những người đang phải chống chọi với các căn bệnh hiểm nghèo phức tạp khác không đáng phải đối mặt với nguy cơ mất đi chiếc phao cứu sinh y tế chỉ vì bị chôn vùi trong đống thủ tục giấy tờ".

Các chuyên gia y tế và Giám đốc cơ quan Medicaid tại nhiều bang cho biết họ không rõ về việc loại giấy tờ hiện hành nào có thể chứng minh được tình trạng "suy giảm đáng kể khả năng làm việc" theo tiêu chí mới của liên bang.

Trước đó, Nhà Trắng luôn bảo vệ quy định mới này, coi đây là một biện pháp phù hợp nhằm loại bỏ tình trạng trục lợi phúc lợi chính phủ, đảm bảo ngân sách hỗ trợ được dành cho những người thực sự cần đến nhất.

Tổng chưởng lý bang New York, bà Letitia James khẳng định quy định mới đặt hàng nghìn người dân tại bang của bà vào tình thế nguy hiểm. Bà tuyên bố quyết tâm bảo vệ quyền lợi cho các bệnh nhân ung thư, người tâm thần và người cai nghiện được điều trị y tế mà không phải chịu rào cản từ các thủ tục quan liêu.

Chương trình bảo hiểm Medicaid vốn là lưới an sinh xã hội cốt lõi của Chính phủ Mỹ dành cho người có thu nhập thấp. Cuộc chiến pháp lý diện rộng này dự kiến sẽ tiếp tục leo thang và là một trong những điểm nóng chính trị hàng đầu tại nước Mỹ trong thời gian tới.