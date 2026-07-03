Đánh bom tại trung tâm Thủ đô Damascus của Syria, 9 người thiệt mạng

ANTD.VN - Bộ Nội vụ Syria thông báo, vụ nổ bom tại quán cà phê ở trung tâm Thủ đô Damascus hôm 2-7-2026, khiến 9 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương.

Hiện trường vụ nổ bom

Đài truyền hình nhà nước Syria đưa tin, một thiết bị nổ đã được đặt tại quán cà phê này, gần Cung điện Công lý ở trung tâm Thủ đô Damascus. Bộ Nội vụ Syria nói rằng các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy vụ nổ do một thiết bị nổ tự chế nặng khoảng 1 kg, chứa đầy mảnh kim loại, gây ra thương tích nghiêm trọng và thiệt hại trên diện rộng tại hiện trường.

Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh những người bị thương và máu trên sàn của quán cà phê, được cho là hiện trường vụ nổ.

Vụ tấn công này đặt ra một thách thức an ninh khác đối với Chính phủ của Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa, người đã lên nắm quyền sau khi lật đổ cựu Tổng thống Bashar al-Assad vào cuối năm 2024. Kể từ đó, Damascus đã xảy ra ​​một số vụ việc về an ninh, bao gồm vụ đánh bom xe khiến 1 binh sĩ Syria thiệt mạng và ít nhất 18 người bị thương bên ngoài Bộ Quốc phòng nước này hồi tháng 5 vừa qua.

Mặc dù chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ nổ hôm 2-7, nhưng các quan chức an ninh cho biết tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tìm cách lợi dụng khoảng trống an ninh do việc lật đổ ông Assad tạo ra bằng cách tuyển mộ các tay súng và vận chuyển vũ khí.