Người đàn ông sống sót thần kỳ sau 8 ngày bị chôn vùi dưới đống đổ nát ở Venezuela

ANTD.VN - Ngày 2-7, lực lượng cứu hộ đã giải cứu một người đàn ông khỏi đống đổ nát của tòa nhà cao 9 tầng ở Venezuela, 8 ngày sau trận động đất kép tàn phá nước này.

Hình ảnh ông Flores bị mắc kẹt dưới đống đổ nát

Ông Hernán Alberto Gil Flores đã bị vùi lấp trong đống đổ nát tại bãi đỗ xe của một trung tâm mua sắm bị sập ở La Guaira. Người này đã được giải thoát hôm 2-7 sau một nỗ lực kéo dài nhiều ngày đầy khó khăn của các đội cứu hộ địa phương và quốc tế.

Ông Flores, 43 tuổi và làm bảo vệ tại trung tâm mua sắm, đang trong “tình trạng tốt” sau khi được giải cứu khỏi đống đổ nát của tòa nhà bị sập, theo lực lượng cứu hỏa Chile. Lực lượng cứu hỏa cho biết phải mất 70 giờ để giải cứu Flores, và ông này đã được chuyển đến một cơ sở y tế.

Lực lượng cứu hỏa Chile mô tả chiến dịch cứu hộ là “vô cùng phức tạp” vì tòa nhà vẫn không ổn định và các đội cứu hộ phải đối phó với những mảnh vỡ rơi xuống.

“Thật may mắn, khi chúng tôi đưa Flores lên xe cứu thương, tình trạng của ông ấy đã ổn định”, nhân viên y tế Luis Rodríguez của Hội Chữ thập đỏ Venezuela, người đã hỗ trợ công tác cứu hộ, nói với hãng tin Reuters tại hiện trường, “Suốt quãng đường, ông ấy vẫn tỉnh táo, tập trung và tương tác tốt, tất cả các chỉ số sinh tồn đều bình thường”.

Ông Flores được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi đống đổ nát

Vài phút trước khi cuộc giải cứu thành công, vợ của ông Flores, Gusvimar Gonzales, nói với Đài CNN rằng bà đã trải qua “những ngày đau buồn tột cùng” sau trận động đất vì nghĩ rằng chồng mình có thể đã chết. “Nhưng khi biết ông ấy còn sống, tôi đã thấy một tia hy vọng”, bà nói.

La Guaira, nơi tìm thấy ông Flores, là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi 2 trận động đất lớn, và các hoạt động cứu hộ vẫn đang tiếp diễn.

Hôm 1-7, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodríguez thông báo ít nhất 2.295 người đã thiệt mạng, tăng khoảng 350 người so với một ngày trước đó. Tuy nhiên, số người tử vong thực tế được cho là còn cao hơn nhiều.