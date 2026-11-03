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Nền tảng hợp đồng lao động điện tử vận hành trước 15/12

TN

ANTD.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 44/2026/NQ-CP ngày 30/10/2026, quy định giải pháp tháo gỡ khó khăn trong triển khai hợp đồng lao động điện tử theo Nghị định 337/2025/NĐ-CP.

Nền tảng hợp đồng lao động điện tử phải được vận hành chính thức chậm nhất ngày 15/12/2026, sau khi có nhà cung cấp eContract đáp ứng đầy đủ điều kiện và hoàn thành thủ tục kết nối theo quy định.

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Trong thời gian chuyển tiếp, các nhà cung cấp đã hoạt động trước ngày 1/7/2026 nhưng chưa hoàn thành kết nối được tiếp tục cung cấp dịch vụ đến hết ngày 31/12/2026. Hợp đồng được giao kết trong giai đoạn này có giá trị như hợp đồng bằng văn bản giấy. Từ ngày 1/1/2027, việc giao kết hợp đồng lao động điện tử phải tuân thủ đầy đủ quy định tại Nghị định 337/2025/NĐ-CP.

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Từ khóa:

#đồng lao động điện tử

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