Ukraine đã 'vét cạn' kho tên lửa đánh chặn Patriot

ANTD.VN - Kho tên lửa đánh chặn Patriot của Ukraine được cho là đã cạn kiệt, đe dọa khả năng đối phó tên lửa đạn đạo Nga trong bối cảnh nguồn cung hạn chế và quan hệ Kiev - Washington gia tăng căng thẳng.

CNN ngày 15/10 dẫn lời một nguồn tin am hiểu tình hình cho biết Ukraine không còn tên lửa đánh chặn dành cho hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất. Nguồn tin nhận định Kiev đã để lọt gần như toàn bộ tên lửa đạn đạo Nga trong đợt tập kích gần đây do không còn đạn đánh chặn.

Trong cuộc tấn công rạng sáng 14/10, tên lửa Nga đánh trúng 3 nhà máy điện tại thủ đô Kiev và nhắm vào hạ tầng năng lượng ở Kharkov. Đợt tập kích khiến 4 người thiệt mạng và 25 người bị thương tại Kiev. Không quân Ukraine tuyên bố đã đánh chặn 4 tên lửa đạn đạo Nga. Tuy nhiên, theo CNN, Kiev có thể đã sử dụng những quả tên lửa Patriot cuối cùng trong nỗ lực phòng thủ này.

Hệ thống phòng không Patriot

Patriot là một trong số ít hệ thống phòng không có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo Nga. Tuy nhiên, tên lửa đánh chặn có giá thành cao, trong khi nguồn cung toàn cầu hạn chế. Nhu cầu tăng mạnh từ các cuộc xung đột tại Trung Đông cũng khiến kho dự trữ của Mỹ chịu sức ép đáng kể.

Trong nhiều tháng qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky liên tục cảnh báo nước này sắp cạn tên lửa Patriot. Hồi giữa tháng 8, ông cho biết lượng dự trữ chỉ đáp ứng khoảng 1/10 nhu cầu khẩn cấp. Đến tháng 9, ông vận động Mỹ cho phép sản xuất tên lửa Patriot tại Ukraine, nhưng Tổng thống Donald Trump chưa xác nhận có chấp thuận đề xuất này hay không.

Đức từng tuyên bố sẽ chuyển tên lửa PAC-2 từ kho dự trữ quân đội cho Kiev. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yevhen Khmara cũng cho biết nước này đang đàm phán với các đối tác về những hợp đồng cung cấp khoảng 1.000 tên lửa Patriot. Tuy nhiên, Tây Ban Nha và Hy Lạp đã từ chối chuyển thêm loại vũ khí này, khiến triển vọng bổ sung đạn đánh chặn trong ngắn hạn vẫn chưa rõ ràng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đứng trước hệ thống Patriot

Tại cuộc gặp Tổng thư ký NATO Mark Rutte ở Brussels ngày 15/10, ông Zelensky tiếp tục kêu gọi các đồng minh duy trì nguồn cung vũ khí ổn định. Trong khi đó, quan hệ Kiev - Washington xấu đi sau khi ông Trump phản đối các cuộc tập kích của Ukraine nhằm vào cơ sở năng lượng Nga.

Một số nguồn tin cho rằng Washington đã cảnh báo có thể đình chỉ bán vũ khí cho châu Âu và ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Kiev nếu các cuộc tập kích sâu vào lãnh thổ Nga tiếp diễn. Ông Zelensky cho biết cảnh báo được chuyển tới các tướng lĩnh Ukraine, trong khi ông Trump bác bỏ những lo ngại liên quan.

Hệ thống phòng không Patriot

Nếu Mỹ ngừng cung cấp vũ khí thông qua cơ chế Danh sách yêu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL), các lô tên lửa Patriot dự kiến bàn giao cho Kiev có thể bị ảnh hưởng. Đây là nguồn cung quan trọng, bởi tên lửa PAC-3 được xem là một trong số ít phương tiện có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga.

Nhà sản xuất Lockheed Martin cho biết dự kiến đầu tư tới 9 tỷ USD đến năm 2030 nhằm mở rộng sản xuất tên lửa, củng cố chuỗi cung ứng và đưa các nhà máy mới vào hoạt động. Tuy nhiên, việc mở rộng năng lực sản xuất khó giải quyết ngay tình trạng thiếu hụt đạn đánh chặn mà Ukraine đang đối mặt.