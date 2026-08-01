Mỹ và Israel chuẩn bị ném bom cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran vào cuối tuần này?

ANTD.VN - Theo các nguồn tin truyền thông, Mỹ và Israel đang chuẩn bị một chiến dịch ném bom quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran, có thể bắt đầu ngay vào cuối tuần này.

Tổng thống Donald Trump phát biểu trong cuộc họp Nội các tại trại David vào ngày 31-7-2026

Chiến dịch được đề xuất sẽ nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện, nhà máy lọc dầu và các cơ sở liên quan đến năng lượng khác. Theo CBS News, đây sẽ là một trong những chiến dịch ném bom khắc nghiệt nhất nhằm vào Iran cho đến nay.

Lực lượng Mỹ và Israel được cho là đang phối hợp chuẩn bị, mặc dù phạm vi và thời gian chính xác của chiến dịch vẫn chưa được hoàn thiện.

Đường phố Thủ đô Tehran, Iran ngày 30-7-2026

CBS và Axios cho biết, Tổng thống Donald Trump đang nghiêm túc cân nhắc các cuộc tấn công nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Tờ Wall Street Journal, dẫn lời các quan chức Mỹ khác tiết lộ rằng ông Trump đã ra lệnh một cuộc tấn công mới có thể bắt đầu vào cuối tuần và kéo dài vài ngày.

Các quan chức Mỹ được cho là đã thảo luận về việc hoàn tất các cuộc tấn công trước khi thị trường tài chính mở cửa vào thứ hai tuần tới do lo ngại rằng các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng của Iran có thể làm gián đoạn giá dầu và gây thiệt hại cho nền kinh tế Mỹ và toàn cầu.

Mỹ tấn công một địa điểm tại Iran ngày 29-7-2026

Theo các nguồn tin, kế hoạch tấn công đã được thảo luận trong cuộc họp Nội các của Tổng thống Trump tại trại David ngày 31-7. Theo CBS, một số quan chức Nhà Trắng tập trung vào chính trị trong nước đã kịch liệt phản đối việc leo thang chiến tranh, mặc dù ông Trump đã công khai ám chỉ rằng các cuộc tấn công dữ dội hơn sắp xảy ra.

“Chúng ta sẽ giáng cho họ (Iran) một đòn rất mạnh” cho đến lúc họ nói 'Chúng tôi không thể chịu đựng thêm nữa" - ông Trump nói với báo giới.

Thủ đô Tehran ngày 30-7-2026

Theo các nguồn tin, các quan chức quân đội đã thảo luận về việc cắt đứt nguồn điện trên khắp Thủ đô Tehran, trong đó các nhà máy điện và nhà máy lọc dầu được xác định là những mục tiêu tiềm năng. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc từ chối thảo luận về các mục tiêu trước khi ông Trump đưa ra quyết định cuối cùng.

“Bộ Chiến tranh đã sẵn sàng, có thể thực thi chỉ thị của Tổng thống bất cứ lúc nào”, Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết.

Đường phố Thủ đô Tehran ngày 30-7-2026

Các nguồn tin của Mỹ cho biết Israel đã được thông báo và đang phối hợp với Washington, nhưng một quan chức Israel phủ nhận việc nước này được yêu cầu tham gia hoặc được thông báo về bất kỳ quyết định nào về việc nối lại các hoạt động quy mô lớn.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là đã trình bày với ông Trump 3 phương án quân sự trong cuộc gặp hồi đầu tuần này, bao gồm cả các cuộc tấn công vào các tuyến đường bộ của Iran được sử dụng để tiếp tế cho lực lượng quân sự. Ông Netanyahu cũng đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth.

Cuộn tấn công nhằm gây áp lực quân sự buộc Iran chấp nhận điều khoản của Mỹ về thuận ngừng bắn

Theo Axios, các cuộc tấn công được lên kế hoạch nhằm gây áp lực buộc Tehran chấp nhận các điều khoản của Washington trong các cuộc đàm phán ngừng bắn đang diễn ra.

Chiến dịch phối hợp sẽ đánh dấu sự trở lại của Israel với các hoạt động chiến đấu trực tiếp và có nguy cơ khiến Iran nối lại các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Israel. Iran đã không nhắm mục tiêu vào Israel kể từ khi Bản ghi nhớ hợp tác trước đó sụp đổ và Mỹ nối lại các hoạt động chiến đấu vào tháng 7.