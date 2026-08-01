Chính phủ Australia kiện Telegram vì nội dung khủng bố

ANTD.VN - Cơ quan quản lý an toàn trực tuyến của Australia đã khởi kiện nền tảng nhắn tin Telegram vì cáo buộc không gỡ bỏ nội dung khủng bố.

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Văn phòng Ủy viên An toàn Trực tuyến cho biết đã khởi kiện dân sự tại Tòa án Liên bang đối với Telegram, cáo buộc nền tảng này không tuân thủ các nghĩa vụ an toàn theo Luật An toàn trực tuyến của Australia.

Theo cáo buộc, Telegram đã không gỡ bỏ các nội dung ủng hộ khủng bố được đăng tải công khai, bao gồm cả các video về các vụ hành quyết khủng bố, sau khi người dùng Australia báo cáo về nội dung này.

Thông báo cho biết, các video về vụ xả súng tại nhà thờ Hồi giáo Christchurch năm 2019 và vụ xả súng hàng loạt tại thành phố Buffalo của Mỹ năm 2022 tồn tại trên Telegram trong thời gian gần 3 tháng trước khi bị xóa.

Các nền tảng kỹ thuật số không tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn về an toàn trực tuyến của Australia sẽ phải đối mặt với mức phạt lên tới 54,6 triệu đô la Australia (38 triệu USD).

Ủy viên An toàn mạng Julie Inman Grant cho biết, việc các nền tảng kỹ thuật số bảo vệ cộng đồng là quan trọng hơn bao giờ hết.

"Những nội dung trực tuyến gây hại là điều rất đáng lo ngại và luật pháp Australia yêu cầu các dịch vụ trong toàn bộ hệ sinh thái trực tuyến phải chịu trách nhiệm trong việc cho phép những nội dung này được phát tán", bà Julie nói.

"Không có nền tảng nào đứng trên pháp luật, và hành động này chứng tỏ rằng chính phủ Australia sẽ không ngần ngại sử dụng toàn bộ quyền hạn của mình để bảo vệ người dân Australia".

Bộ trưởng Truyền thông Anika Wells cho biết, Australia không dung thứ cho các công ty công nghệ không ngăn chặn, phát hiện và loại bỏ các nội dung ủng hộ khủng bố.