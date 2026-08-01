Camera AI giúp ngăn chặn hàng trăm vụ tự tử trên sông Hàn

ANTD.VN - Sông Hàn ở Seoul là một biểu tượng của Thủ đô Hàn Quốc, nhưng cũng là nơi thường xuyên chứng kiến ​​những cảnh tượng tuyệt vọng tại một trong những quốc gia có tỷ lệ tự tử cao nhất thế giới.

Ông Kim Jun-young, Giám đốc Trung tâm Điều hành giới thiệu hệ thống camera giám sát AI ngăn tự tử

Hệ thống camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát huy hiệu quả trong việc ngăn chặn các vụ tự tử trên sông Hàn, giúp nâng tỷ lệ cứu sống lên hơn 99%, trong bối cảnh quốc gia này vẫn đối mặt với một trong những tỷ lệ tự tử cao nhất thế giới.

Theo Trung tâm điều hành camera giám sát cầu sông Hàn, hệ thống AI được lắp đặt trên 17 cây cầu có khả năng phát hiện những hành vi bất thường như đứng quá lâu tại các vị trí nguy hiểm, đi vào khu vực cấm hoặc sử dụng điện thoại khẩn cấp phòng chống tự tử.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, hệ thống sẽ lập tức gửi cảnh báo để lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường.

Một cây cầu bắc qua sông Hàn

Ông Kim Jun-young, Giám đốc Trung tâm điều hành, cho biết các đội cứu hộ hiện có thể tiếp cận hầu hết các cây cầu trong vòng 5 phút - khoảng thời gian được xem là quyết định để cứu sống người có ý định tự tử. Nhờ đó, tỷ lệ cứu hộ thành công trên sông Hàn đã tăng từ 56% năm 2012 lên hơn 99% hiện nay.

Trong năm 2025, gần 900 camera AI đã phát hiện hơn 1.200 tình huống nguy cơ, song vẫn có khoảng 8 trường hợp không thể cứu kịp.

Hàn Quốc đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng về sức khỏe tâm thần. Theo số liệu của chính phủ, năm 2024, tỷ lệ tự tử tại nước này vượt 29 trường hợp trên 100.000 dân - mức cao nhất kể từ năm 2011 và đứng đầu trong nhóm các nước phát triển. Tự tử cũng là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu đối với người từ 10 đến 49 tuổi.

Một cây cầu bắc qua sông Hàn ở Seoul

Các chuyên gia cho rằng áp lực học tập, công việc, cùng tâm lý coi thất bại là trách nhiệm của cá nhân khiến nhiều người rơi vào khủng hoảng nhưng ngại tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhiều người từng có ý định tự tử chia sẻ họ cảm thấy bản thân trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Nhiều quốc gia cũng đang ứng dụng AI trong giám sát an toàn công cộng. Tại Nhật Bản, một hệ thống do Công ty Asilla phát triển có thể nhận diện các hành vi bất thường như ngã hoặc chuẩn bị nhảy từ trên cao để kịp thời cảnh báo lực lượng an ninh.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh, AI chỉ là công cụ hỗ trợ và không thể thay thế các chính sách chăm sóc sức khỏe tâm thần cũng như sự hỗ trợ từ cộng đồng.