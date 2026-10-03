Bộ Y tế nói gì về việc quản lý giá thuốc, thiết bị y tế sau vụ án tại công ty Việt Mỹ?

ANTD.VN - Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà, qua vụ án tại Công ty Việt Mỹ, có việc thiết bị y tế, giá thuốc trước khi nhập về nước đã được nâng giá. Hiện Bộ Y tế đang tham mưu nhiều giải pháp để kiểm soát…

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà trả lời báo chí

Ngày 3-10, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, báo chí phản ánh, qua vụ án tại Công ty Cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ đặt ra một thực trạng là nhiều thiết bị y tế và thuốc nhập khẩu bị mua đi bán lại để nâng giá trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

Báo chí đặt câu hỏi: Vậy trong công tác quản lý, Bộ Y tế có nắm được vấn đề này không, cơ chế kiểm soát như thế nào mà vẫn xảy ra tình trạng trên? Sau vụ việc này, Bộ Y tế có biện pháp nào để đảm bảo quản lý thuốc và trang thiết bị y tế, đặc biệt là hàng nhập khẩu với giá được kê khai đúng, kê khai đủ nhằm giảm gánh nặng cho người dân?

Trả lời tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, thông qua các cơ quan chức năng và cơ quan báo chí, Bộ Y tế có nghe về vấn đề giá thiết bị y tế, giá thuốc trước khi nhập về trong nước đã được nâng so với nước ngoài. Bộ Y tế đã phối hợp với các cơ quan chức năng thông tin và cung cấp nội dung liên quan theo yêu cầu của cơ quan chức năng trong vụ việc này.

Về cơ chế kiểm soát giá cũng như cơ chế khi nhập khẩu thiết bị y tế và thuốc, ông Hà cho biết, việc quản lý giá thiết bị y tế, thuốc nhập khẩu được quy định trách nhiệm theo từng khâu, từ giá nhập khẩu, giá kê khai đến đấu thầu, mua sắm và cuối cùng là sử dụng, thanh toán tại các cơ sở y tế.

Đối với thiết bị y tế, hiện nay được quản lý theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP và phân loại theo mức độ rủi ro thành 4 loại A, B, C, D. Theo pháp luật hiện hành, không thực hiện cơ chế Nhà nước định giá đối với toàn bộ thiết bị y tế mà quản lý theo pháp luật về giá, đấu thầu, hải quan, thuế và các quy định pháp luật có liên quan.

Đối với khâu nhập khẩu, áp dụng chung cho cả thiết bị y tế và thuốc, tổ chức, cá nhân nhập khẩu có trách nhiệm khai báo và chịu trách nhiệm về tính chính xác của giá trị khai báo.

Trường hợp có hành vi tạo lập khâu trung gian ở nước ngoài nâng giá thiết bị nhập, khi hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam thì việc phát hiện, xử lý, xác minh cần xem xét theo pháp luật về hải quan, về thuế cũng như kế toán và các quy định có liên quan.

“Việc này đòi hỏi có sự phối hợp liên ngành giữa Bộ Y tế, Bộ Tài chính, thuế, hải quan và các bộ ngành có liên quan” – Thứ trưởng Bộ Y tế nói.

Còn đối với thuốc, giá được quản lý và giám sát theo cả vòng đời, từ sản xuất, nhập khẩu, phân phối đến mua sắm, sử dụng tại các cơ sở y tế. Ngay từ đầu vào, cơ sở sản xuất, nhập khẩu đã công bố giá bán buôn dự kiến đối với thuốc kê đơn; cơ sở bán buôn không được bán cao hơn mức giá đã công bố.

Bộ Y tế rà soát các mức giá này so với giá thuốc tương tự trên thị trường và trị giá trúng thầu của chính thuốc đó. Kết quả trúng thầu thuốc tại các cơ sở y tế được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Riêng cơ chế đàm phán giá và mua sắm tập trung cấp quốc gia trong thời gian vừa qua đã tiết kiệm khoảng 6.000 tỷ đồng.

Về giải pháp thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm khâu trung gian, giảm chi phí thuốc, thiết bị y tế, Bộ Y tế sẽ thực hiện nghiêm.

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 2 - Quốc hội khóa 16 trong tháng 10 này, Bộ Y tế tham mưu Chính phủ sửa đổi luật, trong đó có các quy định liên quan đến quản lý thiết bị y tế và dược, đặc biệt là Điều 113 của Luật Khám, chữa bệnh.

Ông Hà cũng thông tin, đối với thiết bị y tế, một số giải pháp căn cơ, toàn diện gồm: quản lý thiết bị y tế theo vòng đời sản phẩm; hoàn thiện cơ sở dữ liệu về quản lý thiết bị y tế, chuẩn hóa dữ liệu từ số lưu hành, phân phối đến giá, báo giá niêm yết khi thiết bị vào Việt Nam; kê khai, cập nhật và công khai danh sách các cơ sở phân phối, kinh doanh trên một cổng thông tin.

Cùng đó, tiếp tục nghiên cứu áp dụng cơ chế mua sắm tập trung, đàm phán giá đối với một số nhóm sản phẩm, thiết bị đặc thù, nhất là thiết bị y tế đắt tiền, thiết bị có tính độc quyền hoặc chỉ có một hãng cung cấp tại Việt Nam…

Đối với thuốc, Bộ Y tế tập trung sửa đổi, hoàn thiện một số nội dung trong pháp luật hiện hành, trong đó sẽ tăng cường mua sắm tập trung thuốc cấp quốc gia; thúc đẩy sản xuất thuốc trong nước; đẩy mạnh xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về dược…

Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng của công tác quản lý là nâng cao hiệu quả điều hành của Bộ Y tế, đưa thuốc chất lượng với giá phù hợp đến người dân, đồng thời không để đứt gãy chuỗi cung ứng.