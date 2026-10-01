Bước đầu thu hồi 261.000 USD và 118 tỷ đồng trong vụ án Công ty Việt Mỹ

ANTD.VN -Chiều 1/10, tại Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an đã chủ trì họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác Công an Quý III năm 2026. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Công an TP Hà Nội...

Quang cảnh họp báo.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản đã thông báo một số nét cơ bản tình hình, kết quả công tác Công an Quý III nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2026. Theo đó, lực lượng Công an nhân dân (CAND) chủ động tham mưu và gương mẫu đi đầu triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò nòng cốt và tích cực trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), xây dựng lực lượng CAND, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; cơ bản đạt và vượt các mục tiêu, yêu cầu đề ra, gia tăng kiến tạo, đóng góp và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và đối ngoại của đất nước, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao...

Người phát ngôn Bộ Công an đề nghị các cơ quan báo chí lan toả rộng rãi thông tin cảnh báo tội phạm, kỹ năng bảo đảm an ninh, an toàn; những thành tích, chiến công của lực lượng CAND trong công tác, chiến đấu, hướng về cơ sở, giúp đỡ nhân dân... Qua đó góp phần xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, người dân được hưởng lợi từ phát triển, không chỉ trong không gian thực mà cả trên không gian mạng...

Thông tin tại họp báo về vụ Công ty Cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ (Công ty Việt Mỹ), Đại tá Nguyễn Trường Giang, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cho biết, ngày 24/7/2026, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Việt Mỹ và các đơn vị liên quan; đồng thời, khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can: Bùi Chân Phương, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Việt Mỹ; Hà Văn Nam, Giám đốc Công ty Việt Mỹ và Trần Thị Hồng Hạnh, phụ trách công tác kế toán Công ty Việt Mỹ về các tội "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Điều 188 và Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Ngày 3/8/2026, tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can trong hệ sinh thái của Công ty Việt Mỹ về các tội "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Đến ngày 2/9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Nhận hối lộ", khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Văn Thuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế về tội "Nhận hối lộ".

Đại tá Nguyễn Trường Giang trả lời tại họp báo.

Ngày 3/9 và 10/9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (Nguyên Giám đốc Sở Y tế, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) về tội “Nhận hối lộ”.

"Đến nay, vụ án đã khởi tố 9 bị can về 3 tội danh nêu trên. Về hành vi phạm tội của các bị can, kết quả ban đầu xác định, bị can Bùi Chân Phương đã thành lập, chỉ đạo, điều hành các doanh nghiệp tại Việt Nam và các pháp nhân tại Singapore, Hồng Kông để mua đi bán lại, nâng giá thiết bị y tế trước khi nhập khẩu vào Việt Nam. Đồng thời, trong quá trình nhập khẩu thiết bị y tế đã có hành vi khai báo gian dối để nhập lậu các thiết bị không đúng nội dung được cấp phép" - Đại tá Nguyễn Trường Giang thông tin và cho biết, hiện cơ quan điều tra đã thu hồi tài sản 261.000 USD và 118 tỷ đồng.