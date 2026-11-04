Công an thành phố Hà Nội thúc đẩy hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các cơ quan thực thi pháp luật Belarus và Liên bang Nga

ANTD.VN -Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, từ ngày 26/10 đến 03/11/2026, Đoàn đại biểu Công an thành phố Hà Nội do Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc Công an Thành phố làm Trưởng đoàn đã thăm, làm việc tại Cộng hòa Belarus và Liên bang Nga.

Chuyến công tác nhằm tiếp tục triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất với các cơ quan đối tác tại Minsk và Mátxcơva; tăng cường trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu các mô hình, giải pháp phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác thiết thực, hiệu quả giữa các bên.

Thúc đẩy hợp tác với cơ quan Nội vụ thành phố Minsk

Tại Belarus, Đoàn đại biểu Công an thành phố Hà Nội đã hội đàm với lãnh đạo Tổng cục Nội vụ thành phố Minsk. Cuộc hội đàm diễn ra trong không khí hữu nghị, cởi mở, thể hiện sự coi trọng của hai bên đối với quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật của hai Thủ đô.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chụp ảnh lưu niệm cùng Thiếu tướng Mi-khai-il Vya-chét sla-vô-vích, Tổng cục trưởng Tổng cục Nội vụ TP Minsk, Belarus

Đoàn đại biểu Công an thành phố Hà Nội trong chương trình làm việc chính thức với Tổng cục Nội vụ TP Minsk, Belarus.

Hai bên ghi nhận kết quả hợp tác thời gian qua trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Belarus, đồng thời trao đổi các định hướng phối hợp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu thực tiễn của mỗi bên. Thiếu tướng Lê Văn Tuân nhấn mạnh ý nghĩa của việc duy trì trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn và triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác được ký kết năm 2023 giữa Công an thành phố Hà Nội và Tổng cục Nội vụ thành phố Minsk.

Đoàn cũng đề cập kết quả trao đổi giữa lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Belarus trong chuyến thăm Việt Nam của đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Belarus tháng 9/2026, coi đây là cơ sở thuận lợi để các đơn vị tiếp tục thúc đẩy những hoạt động hợp tác cụ thể, phù hợp với định hướng hợp tác chung của hai Bộ.

Nội dung trao đổi tập trung vào công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ; phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; tổ chức và huấn luyện các lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; ứng dụng khoa học, công nghệ và phương tiện kỹ thuật trong công tác chuyên môn. Hai bên chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, trao đổi khả năng duy trì các hoạt động hợp tác, học hỏi lẫn nhau trong thời gian tới.

Hội đàm chính thức giữa Công an TP Hà Nội và Tổng cục Nội vụ TP Minsk, Belarus

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn đã khảo sát Trung tâm Thông tin chỉ huy, Trung tâm kiểm soát giao thông và một số đơn vị thuộc cơ quan Nội vụ thành phố Minsk; tìm hiểu mô hình tổ chức, cơ chế tiếp nhận và xử lý thông tin, phương thức chỉ huy, điều hành và ứng dụng công nghệ phục vụ nhiệm vụ. Đoàn đồng thời đến thăm Trung đoàn Cảnh sát đặc nhiệm OMON, tìm hiểu công tác huấn luyện, quản lý, khai thác phương tiện, trang thiết bị; khảo sát mô hình quản lý tại Trại tạm giam số 01 và tìm hiểu kinh nghiệm huấn luyện, sử dụng chó nghiệp vụ tại cơ sở huấn luyện của Belarus.

Đoàn công tác khảo sát Trung tâm Thông tin chỉ huy và Trung tâm kiểm soát giao thông tại Minsk.

Tìm hiểu các phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện đặc chủng phục vụ nhiệm vụ của Trung đoàn Cảnh sát đặc nhiệm OMON

Tham quan hệ thống trường bắn phục vụ công tác huấn luyện, thực hành kỹ năng tác chiến.

Thăm quan khu huấn luyện và tìm hiểu trang thiết bị bảo hộ, tác chiến, vũ khí và phương tiện kỹ thuật chuyên dụng tại Trung đoàn Cảnh sát đặc nhiệm OMON.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc CATP ghi lưu bút tại Bảo tàng Trung đoàn Cảnh sát đặc nhiệm OMON, Tổng cục Nội vụ thành phố Minsk, Belarus.

Khảo sát, tìm hiểu mô hình tổ chức, quản lý, trang thiết bị tại Trại tạm giam số 01 thuộc Tổng cục Nội vụ thành phố Minsk, Belarus.

Thăm quan khu vực hàng rào an ninh, hầm dẫn giải, bệnh viện tại Trại tạm giam số 01

Thông qua các hoạt động trao đổi và khảo sát thực tế, Đoàn có thêm thông tin tham khảo về tổ chức lực lượng, công tác huấn luyện, phối hợp xử lý tình huống, quản lý cơ sở và ứng dụng kỹ thuật trong thực thi nhiệm vụ. Công an thành phố Hà Nội trân trọng ghi nhận sự đón tiếp, phối hợp và chia sẻ kinh nghiệm của các cơ quan, đơn vị phía Belarus.

Trong chương trình tại Belarus, Đoàn còn thăm, tìm hiểu hoạt động của Trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ quân đội Belarus; trao đổi về công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, chăm sóc và sử dụng chó nghiệp vụ phục vụ nhiệm vụ chuyên môn. Hoạt động góp phần mở rộng nội dung trao đổi kinh nghiệm, cung cấp thêm thông tin thực tiễn để Công an thành phố Hà Nội nghiên cứu, tham khảo trong công tác huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ.

Thăm Trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ quân đội Belarus.

Tăng cường trao đổi kinh nghiệm tại Liên bang Nga

Tiếp nối chương trình công tác, Đoàn đại biểu Công an thành phố Hà Nội đã thăm, làm việc tại Trung đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 thuộc Tổng cục Bộ Nội vụ Liên bang Nga tại thành phố Mátxcơva. Hoạt động được triển khai trong khuôn khổ quan hệ hợp tác giữa Công an thành phố Hà Nội và cơ quan đối tác tại Mátxcơva, trên cơ sở Bản ghi nhớ hợp tác ký năm 2024.

Tại buổi làm việc, đại diện đơn vị phía Nga giới thiệu khái quát về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, công tác huấn luyện và việc ứng dụng các phương tiện kỹ thuật phục vụ hoạt động chuyên môn. Đoàn trao đổi, tìm hiểu kinh nghiệm xây dựng lực lượng, tổ chức huấn luyện, nâng cao khả năng phối hợp và năng lực thực hiện nhiệm vụ trong những tình huống thực tiễn.

Đoàn công tác thăm, làm việc tại Trung đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 thuộc Tổng cục Bộ Nội vụ Liên bang Nga tại thành phố Mátxcơva.

Bên cạnh các hoạt động làm việc, trao đổi chuyên môn, Đoàn đã vào Lăng viếng V.I. Lênin và dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Mátxcova. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc và góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Liên bang Nga.

Các hoạt động khảo sát, trao đổi tại Mátxcơva góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tạo điều kiện để Công an thành phố Hà Nội tiếp cận thêm những kinh nghiệm phù hợp trong công tác đào tạo, huấn luyện và ứng dụng khoa học, công nghệ, đồng thời duy trì quan hệ giao lưu, hợp tác giữa các đơn vị.

Củng cố quan hệ hữu nghị, hướng tới hợp tác thiết thực, hiệu quả

Chuyến thăm, làm việc tại Belarus và Liên bang Nga là hoạt động đối ngoại có ý nghĩa thiết thực của Công an thành phố Hà Nội, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy giữa Công an Thủ đô với các cơ quan đối tác; đồng thời tiếp tục cụ thể hóa các nội dung hợp tác đã được thiết lập.

Những kinh nghiệm được trao đổi, tiếp cận trong chuyến công tác là nguồn thông tin tham khảo phục vụ quá trình nghiên cứu, lựa chọn, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ và quy định của pháp luật Việt Nam; qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Trên cơ sở kết quả chuyến công tác, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục duy trì trao đổi, phối hợp với các cơ quan đối tác tại Minsk và Mátxcơva theo các cơ chế, nội dung hợp tác đã thống nhất; chú trọng những lĩnh vực có khả năng mang lại hiệu quả thiết thực, phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên của Nhân dân Thủ đô.