33 đại học Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng đại học châu Á năm 2027

ANTD.VN - Việt Nam 33 đơn vị được vào bảng xếp hạng đại học châu Á năm 2027 của QS nhưng có nhiều thay đổi tăng giảm về thứ hạng.

Tổ chức QS ngày 3/11 công bố bảng xếp hạng đại học châu Á năm 2027. Việt Nam tăng 8 trường so với năm ngoái, gồm: Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Thái Nguyên, Công nghệ Đồng Nai, Lạc Hồng, Nam Cần Thơ, Tài chính - Marketing, Thăng Long và Công nghệ Kỹ thuật Vĩnh Long.

Đây là một trong bốn tổ chức xếp hạng có ảnh hưởng lớn trên thế giới. Bảng năm nay gồm hơn 1.700 trường.

ĐHQGHN đang được đầu tư xây dựng tại Hòa Lạc, hiện đang là đơn vị dẫn đầu trong số 33 cơ sở đại học được đứng trong bảng xếp hạng châu Á 2027 của QS

Trong các đại diện của Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội vẫn dẫn đầu, song giảm một bậc xuống vị trí 159. Tiếp theo là Đại học Quốc gia TP HCM giảm 7 bậc, từ 175 xuống vị trí 182.

Đại học Duy Tân giảm 45 bậc, từ vị trí 165 xuống vị trí 210. Trường Đại học Tôn Đức Thắng giảm 34 bậc, từ vị trí 231 xuống vị trí 265.

Đại học Kinh tế TPHCM cũng giảm 11 bậc, từ vị trí 318 xuống vị trí 329. Đại học Công nghiệp TPHCM giảm 25 bậc, từ vị trí 355 xuống vị trí 380.

Đại học Đà Nẵng giảm 18 bậc, từ vị trí 439 xuống vị trí 457. Đại học Cần Thơ giảm 41 bậc, từ vị trí 493 xuống vị trí 534.

Trong nhóm các trường đại học có thứ hạng cao tại Việt Nam, Đại học Bách khoa Hà Nội ghi nhận kết quả cải thiện đáng chú ý nhất.

Trường tăng 39 bậc, từ vị trí 315 năm 2026 lên vị trí 276 năm 2027. Đây là bước tiến đáng kể, giúp Đại học Bách khoa Hà Nội cải thiện vị trí trong nhóm các cơ sở giáo dục đại học có thứ hạng cao của Việt Nam tại châu Á.

Đại học Ngoại thương cũng ghi nhận kết quả tích cực khi tăng 18 bậc, từ vị trí 580 lên vị trí 562. Có bước nhảy vọt là Đại học Phenikaa từ hạng 951-1000 lên 697, trường Thủy lợi từ nhóm 1001-1100 lên 731-740.