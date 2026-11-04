Nhận diện tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

ANTD.VN - Nhằm nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho người dân trước những cạm bẫy lừa đảo trực tuyến, thời gian qua, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an thành phố Bắc Ninh đã phối hợp tổ chức các buổi tuyên truyền cao điểm “Chủ động nhận diện, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng” tại nhiều khu công nghiệp, khu dân cư và trường học trên địa bàn.

Báo cáo viên Phòng An ninh mạng tuyên truyền tại trường THPT Thái Thuận, phường Bắc Giang

Tại các buổi tuyên truyền, báo cáo viên Phòng An ninh mạng đã chia sẻ, cảnh báo những thủ đoạn tinh vi mà tội phạm mạng nhắm vào từng nhóm đối tượng cụ thể. Đối với công nhân và người lao động, các đối tượng thường lợi dụng nhu cầu việc làm, tài chính để giăng bẫy qua chiêu trò tuyển dụng “việc nhẹ lương cao”, vay tiền trực tuyến, hỗ trợ tài chính khẩn cấp, quảng cáo cho thuê nhà trọ giá rẻ hoặc lôi kéo người dân tham gia đánh bạc trực tuyến.

Tại các khu dân cư, người dân được tuyên truyền, cảnh báo về các thủ đoạn mạo danh cơ quan nhà nước, điện lực, ngân hàng, giả mạo trúng thưởng, đầu tư tiền ảo, mua bán hàng hóa trực tuyến, làm nhiệm vụ nhận hoa hồng hoặc phát tán đường link độc hại để chiếm đoạt tài khoản.

Riêng đối với học sinh, các buổi tuyên truyền tập trung hướng dẫn kỹ năng cơ bản như: Không chia sẻ mật khẩu, mã xác thực và thông tin riêng tư cho người khác; không truy cập vào đường link lạ; không tải ứng dụng không rõ nguồn gốc; cân nhắc kỹ trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ thông tin trên mạng; tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chiến dịch “Không một mình” nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng nhận diện và phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là các hành vi bắt nạt, quấy rối, đe dọa, dụ dỗ, lôi kéo hoặc có dấu hiệu bị lừa đảo, các em học sinh cần bình tĩnh, không làm theo những yêu cầu bất thường; đồng thời, không tự giải quyết một mình mà chủ động lưu giữ thông tin, bằng chứng và báo ngay cho cha mẹ, thầy cô hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ, xử lý.

Công an thành phố Bắc Ninh đẩy mạnh cao điểm tuyên truyền phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng

Bên cạnh đó, cán bộ Phòng An ninh mạng đã trực tiếp giải đáp các câu hỏi, vướng mắc của người dân, học sinh và tổ chức trả lời các câu hỏi trắc nghiệm nhanh tại chương trình, góp phần tạo không khí trao đổi sôi nổi, giúp người nghe dễ tiếp thu kiến thức và chủ động nâng cao ý thức cảnh giác.

Cùng với đó, báo cáo viên đã phân tích một số vụ việc thực tế mà Công an thành phố Bắc Ninh đã trực tiếp tiếp nhận, điều tra và xử lý để người dân nhận biết và phòng tránh.

Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, Phòng An ninh mạng, Công an thành phố Bắc Ninh đã xử lý 9 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến 28 đối tượng và gây thiệt hại gần 32 tỷ đồng. Các thủ đoạn phổ biến bao gồm: Chiếm đoạt Facebook để vay tiền người thân, giả danh nhân viên ngân hàng hoặc cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự TP. Bắc Ninh để lừa đặt hàng, lừa tiền cọc phòng trọ giá rẻ và kết bạn làm quen để dụ dỗ đầu tư dự án giả.

Báo cáo viên Phòng An ninh mạng tuyên truyền tại công ty TNHH Nexcon Việt Nam, phường Yên Phong

Trao đổi về chuỗi hoạt động này, đồng chí Đại tá Trần Viết Soái - Trưởng phòng An ninh mạng Công an thành phố Bắc Ninh cho biết: “Mục tiêu trọng tâm của đợt cao điểm này là đưa công tác phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng đến gần hơn với người dân, giúp mỗi người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, nhận biết kịp thời các thủ đoạn phạm tội mới, từ đó chủ động phòng tránh, không để các đối tượng xấu lợi dụng sơ hở để chiếm đoạt tài sản.

Báo cáo viên phổ biến các kiến thức cơ bản về cách phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng

Trong thời gian tới sự phối hợp giữa lực lượng Công an với chính quyền địa phương, nhà trường và doanh nghiệp cần tiếp tục được duy trì thường xuyên, chặt chẽ. Trong đó, các cấp, ngành, đơn vị chức năng cần chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền đến từng khu dân cư, trang bị kỹ năng nhận diện, phòng tránh lừa đảo cho học sinh, sinh viên; đồng thời phát huy vai trò của các doanh nghiệp, nhất là ngân hàng, viễn thông tăng cường phối hợp cảnh báo, phát hiện và ngăn chặn các hành vi lừa đảo. Lực lượng Công an sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu, hướng dẫn và phối hợp triển khai các giải pháp phòng ngừa; qua đó, hình thành thế trận phòng ngừa rộng khắp, giúp người dân nâng cao cảnh giác, chủ động tự bảo vệ mình góp phần đẩy lùi tội phạm lừa đảo trên không gian mạng”.

Chuỗi hoạt động tuyên truyền trong tháng cao điểm không chỉ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức mà còn góp phần hình thành thói quen thiết thực của mỗi người dân, góp phần cùng lực lượng Công an giữ vững thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng, xây dựng môi trường sống và học tập an toàn, lành mạnh tại địa phương.