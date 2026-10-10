Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội: Lấy người bệnh làm trung tâm của chuyển đổi số

ANTD.VN -Cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 72, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và Luật Thủ đô số 02/2026/QH16, Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong công tác khám, chữa bệnh, quản lý sức khỏe.

Qua đó, từng bước chuyển đổi từ mô hình “chữa bệnh” sang “chăm sóc sức khỏe chủ động”, lấy cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân làm trung tâm, tạo động lực phát triển nội lực, nâng cao chất lượng y tế trong Công an Thủ đô.

Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý, chăm sóc sức khỏe

Với đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ có trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao, Bệnh viện Công an thành phố không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, từng bước làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực y dược cổ truyền. Cùng với đó, đơn vị chú trọng hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, số hóa quy trình chuyên môn, thúc đẩy liên thông dữ liệu và triển khai các nền tảng y tế số, hướng tới mô hình quản trị hiện đại, hiệu quả.

Xác thực thông tin khám, chữa bệnh trên ứng dụng và liên thông hồ sơ

Thời gian vừa qua, Bệnh viện đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực: quét, xác thực thông tin khám, chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chíp thành công hơn 500 lượt, trong đó có 354 lượt qua VNeID; liên thông hơn 1.400 hồ sơ giấy khám sức khỏe lái xe lên Cổng giám định bảo hiểm y tế; làm sạch, đồng bộ dữ liệu hơn 100 hồ sơ phục vụ triển khai Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID. Các kết quả này góp phần giảm thủ tục hành chính, nâng cao khả năng khai thác dữ liệu và tạo thuận lợi cho người bệnh.

Phát triển y tế số, nâng cao năng lực dự phòng bệnh

Tập huấn, bồi dưỡng chuyển đổi số

Bên cạnh đó, Bệnh viện cũng chú trọng bồi dưỡng kiến thức khoa học, công nghệ, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế. Việc sử dụng hình ảnh minh họa, phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) trong tư vấn, truyền thông sức khỏe giúp các nội dung chuyên môn trở nên trực quan, dễ hiểu; hỗ trợ nhận diện nguy cơ, phát hiện sớm dấu hiệu bệnh tật, đưa người có nguy cơ vào quản lý, theo dõi và điều trị kịp thời.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác tuyên truyền, bảo đảm sức khỏe CBCS và người dân

Cùng với đó, đơn vị tăng cường thiết kế các sản phẩm truyền thông số, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân chủ động phòng bệnh, xây dựng lối sống lành mạnh. Trong đó, Bệnh viện đẩy mạnh cảnh báo tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đối với sức khỏe thể chất, tinh thần; đồng thời cảnh báo nguy cơ phát sinh tệ nạn xã hội liên quan đến việc sử dụng các chất gây nghiện.

Lấy người bệnh làm trung tâm của chuyển đổi số

Từ số hóa quy trình đến đổi mới phương thức tư vấn, dự phòng bệnh, Bệnh viện Công an thành phố từng bước hình thành nền tảng y tế hiện đại, hướng tới mô hình bệnh viện thông minh, giảm giấy tờ và nâng cao hiệu quả quản trị. Đây không chỉ là yêu cầu tất yếu của tiến trình chuyển đổi số mà còn là giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ, sử dụng hiệu quả nguồn lực y tế.

Chỉ dẫn về phòng bệnh đau lưng và phương pháp phòng ngừa, điều trị

Với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm, Bệnh viện tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, đưa công nghệ số trở thành công cụ thiết thực trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân, góp phần xây dựng Công an Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vì Nhân dân phục vụ