Chương trình khám sức khỏe cho phạm nhân nữ tại Trại tạm giam số 1- CATP Hà Nội

ANTD.VN - Ngày 9-10, Ban Phụ nữ CATP phối hợp Bệnh viện CATP Hà Nội tổ chức Chương trình khám sức khỏe cho phạm nhân nữ, người bị tạm giữ, tạm giam là phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi và sản phụ tại Trại tạm giam số 1 - CATP Hà Nội.

Thừa ủy quyền Ban Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại chương trình, Trung tá Lê Minh Tuấn - Phó trưởng Phòng Công tác chính trị CATP đánh giá cao và biểu dương sự phối hợp của các đơn vị, đội ngũ y bác sĩ và cán bộ tham gia chương trình. Mong rằng thông qua chương trình, các trường hợp được khám, tư vấn và phát hiện sớm những vấn đề về sức khỏe để có hướng chăm sóc, điều trị phù hợp.

"Đặc biệt, đối với các cháu nhỏ đang ở cùng mẹ là người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân nữ tại Trại Tạm giam số 1, việc thăm hỏi, tặng quà hôm nay thể hiện sự quan tâm, chia sẻ đối với các cháu, để các cháu có thểm điều kiện chăm sóc và phát triển tốt hơn", Trung tá Lê Minh Tuấn nhấn mạnh.

Trung tá Lê Minh Tuấn - Phó trưởng Phòng Công tác chính trị CATP Hà Nội phát biểu

Thượng tá Phạm Chiến Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám thị Trại tạm giam số 1 phát biểu

Thượng tá Phạm Chiến Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám thị Trại tạm giam số 1 cho biết chương trình là hoạt động ý nghĩa hướng tới Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Tại chương trình, ban tổ chức tiến hành khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho 53 phụ nữ đang được quản lý tại Trại, bao gồm: 8 người mang thai, 5 người có con nhỏ và 40 phạm nhân nữ; tặng quà và khám sức khỏe cho 5 cháu dưới 36 tháng tuổi đang ở cùng mẹ tại Trại.

"Sau cánh cửa sắt, họ vẫn là những người phụ nữ. Có những người đang mang trong mình một sinh linh, những người mẹ ngày ngày chăm sóc con nhỏ và những người phụ nữ đang mong chờ cơ hội được trở về với gia đình. Vì vậy, chương trình hôm nay không chỉ là một hoạt động chăm sóc sức khỏe, mà còn là sự sẻ chia, cách chúng ta trao thêm niềm tin và giữ lại hơi ấm tình người trong một môi trường đặc thù", Phó Giám thị Trại tạm giam số 1 Phạm Chiến Thắng khẳng định.

Ban tổ chức chương trình tặng quà cho 5 em nhỏ đang ở cùng mẹ tại Trại

Tổ chức thăm khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho 53 phụ nữ đang được quản lý tại Trại

Bé trên tay cậu con trai kháu khỉnh 5 tháng tuổi, chị Hoàng Thị P. (quê Hà Tĩnh) bày tỏ vui mừng và xúc động trước sự quan tâm, sẻ chia, những lời thăm hỏi ân cần và hoạt động thăm khám sức khỏe rất thiết thực của Ban Phụ nữ CATP, Bệnh viện CATP và cán bộ chiến sỹ Trại tạm giam số 1.

Chị P. cho biết suốt quá trình sinh và chăm sóc con, chị luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ các cán bộ chiến sỹ của Trại.

"Cứ mỗi buổi sáng mở cửa là các cán bộ lại hỏi thăm, quan tâm đến bữa ăn của hai mẹ con, mong cháu phát triển khỏe mạnh", chị P. kể.

Thiếu tá Đặng Thị Hồng Trang - cán bộ Tổ Cảnh sát bảo vệ Trại tạm giam số 1 gặp lại bé Hoàng Gia B. từng được chị chăm sóc tại Bệnh viện 198 ngay khi vừa lọt lòng mẹ

Các hội viên phụ nữ CATP Hà Nội nâng niu, chơi đùa cùng các em nhỏ

Cũng tại chương trình, bé Hoàng Gia B. - con chị P. gặp lại Thiếu tá Đặng Thị Hồng Trang - cán bộ Tổ Cảnh sát bảo vệ Trại tạm giam số 1. Thiếu tá Hồng Trang là người trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ trong quá trình đưa chị P. tới Bệnh viện 198 sinh em bé.

Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ, suốt quá trình hai mẹ con ở viện, Thiếu tá Hồng Trang còn ân cần chăm sóc bé B. từ những việc nhỏ nhất như pha sữa, rửa bình, thay tã... như đang chăm sóc con đẻ của mình.

"Những em nhỏ được sinh ra và lớn lên trong môi trường đặc thù vốn đã thiệt thòi. Không riêng tôi mà tất cả chị em phụ nữ tại Trại đều rất thương và luôn dành thời gian, tình cảm cho các cháu. Mong các cháu được khỏe mạnh, sớm được cùng mẹ trở về với gia đình, xã hội", nữ cán bộ Trại tạm giam số 1 bày tỏ.