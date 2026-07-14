Video Nga san phẳng mục tiêu tại Zaporizhzhia bằng bom 'quái thú' FAB-3000

ANTD.VN - Quân đội Nga vừa công bố đoạn video ghi lại khoảnh khắc một quả bom siêu lớn FAB-3000 được trang bị module dẫn đường chính xác (UMPK) đánh trúng mục tiêu tại thị trấn tiền tuyến Orikhiv thuộc vùng Zaporizhzhia, Ukraine.

Video ghi lại FAB-3000 đánh trúng mục tiêu tại thị trấn tiền tuyến Orikhiv thuộc vùng Zaporizhzhia

Sự xuất hiện của loại bom có sức công phá cực lớn này trên chiến trường đang tạo ra áp lực khủng khiếp lên hệ thống phòng ngự của lực lượng Ukraine.

Đoạn phim được flycam trinh sát của Nga ghi lại cho thấy quả bom FAB-3000 lao xuống một khu phức hợp kiên cố được cho là điểm tập trung quân và vũ khí của Ukraine tại Orikhiv.

Sức nổ từ khối thuốc khổng lồ tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ và cột khói bụi hình nấm cao hàng trăm mét, san phẳng hoàn toàn các công trình xung quanh trong bán kính hàng trăm mét.

FAB-3000 có tổng trọng lượng lên tới 3 tấn. Với sức nổ hủy diệt, quả bom mang theo khoảng 1,4 tấn thuốc nổ, đủ sức thổi bay mọi công trình bê tông cốt thép kiên cố nhất hoặc các hệ thống hầm ngầm sâu dưới lòng đất.

Tương tự các dòng bom nhỏ hơn như FAB-500 hay FAB-1500, FAB-3000 giờ đây đã được tích hợp bộ module cánh lượn và dẫn đường vệ tinh UMPK.

Cải tiến này biến dòng bom nguội từ thời Liên Xô thành vũ khí thông minh, cho phép máy bay ném bom chiến thuật Su-34 cắt bom từ cự ly an toàn ngoài tầm bắn của hầu hết các hệ thống phòng không Ukraine.

Việc Nga liên tục tăng quy mô sử dụng các loại bom lượn hạng nặng như FAB-3000 đang làm thay đổi cục diện tại các thị trấn chiến lược dọc chiến tuyến.

Các chuyên gia quân sự nhận định, dòng bom này không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng về sinh lực và khí tài, mà còn bào mòn nghiêm trọng tinh thần chiến đấu của binh sĩ đối phương do áp lực tiếng nổ và sóng xung kích quá lớn.

Hiện tại, lực lượng phòng không Ukraine đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc đánh chặn các mục tiêu này.

Do bom lượn không có động cơ và có tiết diện phản xạ radar nhỏ, việc phát hiện và bắn hạ chúng là cực kỳ phức tạp.

Giải pháp khả dĩ nhất là tiêu diệt các máy bay ném bom Su-34 của Nga trước khi chúng kịp cắt bom, tuy nhiên điều này đòi hỏi Ukraine phải có thêm các hệ thống phòng không tầm xa như Patriot hoặc các tiêm kích F-16 hoạt động sát tiền tuyến.