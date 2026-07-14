Tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 – Chiến hạm đa nhiệm góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam

ANTD.VN - Với khả năng tác chiến chống hạm, phòng không và chống ngầm trên cùng một nền tảng, tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 là một trong những lực lượng chủ lực, góp phần nâng cao năng lực bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Trong những năm qua, Hải quân Nhân dân Việt Nam không ngừng được hiện đại hóa nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới.



Trong số các chiến hạm hiện đại đang được biên chế, tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 được đánh giá là một trong những lớp tàu chiến mạnh và đa năng nhất.

Hiện nay, Việt Nam sở hữu 4 tàu Gepard 3.9 gồm HQ-011 Đinh Tiên Hoàng, HQ-012 Lý Thái Tổ, HQ-015 Trần Hưng Đạo và HQ-016 Quang Trung.



Các tàu có lượng giãn nước khoảng 2.100 tấn, chiều dài hơn 100 m, tốc độ tối đa gần 28 hải lý/giờ và có khả năng hoạt động liên tục trên biển trong nhiều ngày.

Tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9

Điểm nổi bật của Gepard 3.9 là khả năng thực hiện đa nhiệm vụ trên cùng một nền tảng. Tàu được trang bị tên lửa chống hạm Kh-35 Uran, cho phép tấn công hiệu quả các mục tiêu mặt nước ở khoảng cách xa.



Bên cạnh đó là pháo hạm AK-176 cỡ 76,2 mm, các tổ hợp pháo phòng thủ tầm gần cùng hệ thống radar và điều khiển hỏa lực hiện đại, giúp nâng cao khả năng phòng không và tự vệ.

Đặc biệt, hai tàu HQ-015 Trần Hưng Đạo và HQ-016 Quang Trung còn được tăng cường năng lực chống ngầm với hệ thống sonar, bệ phóng rocket chống ngầm RBU-6000, ngư lôi cỡ 533 mm và khả năng mang theo trực thăng săn ngầm Ka-28, mở rộng đáng kể phạm vi phát hiện và tiêu diệt mục tiêu dưới mặt nước.

Tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9

Không chỉ đảm nhiệm nhiệm vụ tuần tra và bảo vệ chủ quyền trên biển, các tàu Gepard 3.9 còn tham gia hộ tống, diễn tập, tìm kiếm cứu nạn và phối hợp với các lực lượng khác trong những nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng hải.

Với hỏa lực mạnh, tính cơ động cao và khả năng tác chiến đa nhiệm, Gepard 3.9 là một trong những chiến hạm chủ lực của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Sự hiện diện của lớp tàu này góp phần nâng cao năng lực phòng thủ trên biển, tăng cường khả năng bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia, đồng thời thể hiện bước phát triển quan trọng trong quá trình hiện đại hóa lực lượng hải quân Việt Nam.