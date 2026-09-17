Ai Cập thu hồi mặt nạ xác ướp vàng cổ có niên đại hơn 2.000 năm từ Thụy Sĩ

ANTD.VN - Bộ Ngoại giao Ai Cập ngày 17-9 cho biết, nước này đã thu hồi một chiếc mặt nạ xác ướp cổ bằng vàng từ Thụy Sĩ. Đây là một phần trong nỗ lực truy tìm các cổ vật bị đưa ra khỏi nước một cách bất hợp pháp.

Lễ tiếp nhận cổ vật mặt nạ xác ướp cổ bằng vàng từ chính quyền Thụy Sĩ

Theo thông báo, Đại sứ quán Ai Cập tại Bern đã phối hợp với chính quyền Thụy Sĩ để thu hồi cổ vật. Đại sứ Ai Cập Mohamed Nagm đã tiếp nhận chiếc mặt nạ thay mặt Bộ trưởng Ngoại giao Badr Abdelatty.

Việc thu hồi là một phần trong chiến dịch của các phái đoàn ngoại giao Ai Cập ở nước ngoài, nhằm thu hồi các cổ vật bị đưa ra khỏi nước qua các kênh bất hợp pháp.

Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết, việc thu hồi phản ánh sự hợp tác ngày càng tăng giữa Ai Cập và Thụy Sĩ trong việc bảo vệ di sản văn hóa và chống buôn bán trái phép cổ vật.

Chiếc mặt nạ có niên đại hơn 2.000 năm

Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Cairo cho biết, chiếc mặt nạ tang lễ cổ có niên đại từ thời Ptolemaic, cách đây hơn 2.000 năm.

Đây không phải lần đầu tiên Thụy Sĩ trao trả cổ vật cho Ai Cập. Trước đó, năm 2015, cảnh sát Thụy Sĩ đã thu giữ và trao trả 32 hiện vật.

Năm 2023, Bern cũng đã trả lại một mảnh vỡ tượng Ramses II sau hơn 3 thập kỷ lưu lạc ở nước ngoài, cùng bức phù điêu "Seven Sacred Oils" bị đánh cắp từ Saqqara năm 2011.

Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập cho biết, đã thu hồi được hơn 1.500 cổ vật trong những năm gần đây.

Trước đó, vào tháng 4-2026, Ai Cập đã thu hồi 13 cổ vật từ Mỹ. Tháng 8-2026, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng đã trả lại 48 hiện vật bị buôn lậu cho Cairo.

Bộ trưởng Du lịch và Cổ vật Ai Cập Sherif Fathy cho biết, bộ này đang theo dõi các nhà đấu giá quốc tế và mạng Internet ngầm để phát hiện các cổ vật bị đánh cắp và ngăn chặn các vụ mua bán bất hợp pháp.