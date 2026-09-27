Chấn thương, Xuân Son chia tay ĐT Việt Nam

ANTD.VN - Tiền đạo Nguyễn Xuân Son được xác định bị tổn thương cơ đùi sau, dự kiến cần từ 4 đến 6 tuần để hồi phục. Theo nguyện vọng của cầu thủ này, HLV Kim Sang-sik đã đồng ý để anh tạm chia tay ĐT Việt Nam, hồi hương tiếp tục điều trị.

Nguyễn Xuân Son gặp vấn đề trong trận ĐT Việt Nam thắng Philippines 1-0 tại FIFA ASEAN Cup 2026. Sau khi rời sân, tiền đạo này được đưa đi kiểm tra để xác định mức độ chấn thương.

Theo thông tin từ VFF, sáng 27-9, Xuân Son tiếp tục được kiểm tra y tế tại Indonesia. Kết quả cho thấy tiền đạo của ĐT Việt Nam bị tổn thương cơ đùi sau, với thời gian dự kiến hồi phục từ 4 đến 6 tuần.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son buộc phải chia tay ĐT Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup 2026 (Ảnh: VFF)

Đây là thông tin không thuận lợi đối với ĐT Việt Nam trong bối cảnh đội đang bước vào lịch thi đấu dày đặc tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Theo nguyện vọng của Xuân Son, HLV Kim Sang-sik đã đồng ý để tiền đạo này tạm chia tay, trở về Việt Nam vào ngày 28-9 nhằm tiếp tục quá trình điều trị và phục hồi.

Việc trở về Việt Nam sẽ giúp Xuân Son có điều kiện tiếp tục theo dõi, điều trị và phục hồi chấn thương theo kế hoạch của đội ngũ y tế.

Trong trận gặp Philippines, Xuân Son thi đấu từ đầu và rời sân ở phút 60 do vấn đề thể lực, nhường chỗ cho Nguyễn Hai Long. ĐT Việt Nam sau đó bảo toàn chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng của Nguyễn Đình Bắc.

Chấn thương của Xuân Son đồng nghĩa HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng phải có những tính toán mới cho hàng công trong những trận đấu tiếp theo. ĐT Việt Nam sẽ gặp Thái Lan vào ngày 29-9, trước khi đối đầu Pakistan vào ngày 2-10.