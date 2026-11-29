ANTD.VN -Từ sáng 28/11, đơn vị thi công đã bắt đầu triển khai tháo dỡ các hạng mục tại trạm BOT Bờ Đậu trên địa bàn phường Quan Triều, TP Thái Nguyên.

Để đảm bảo an toàn giao thông, UBND phường phối hợp với Công an phường và các cơ quan liên quan đặt biển cảnh báo, bố trí rào chắn, tổ chức phân luồng phương tiện qua khu vực thi công.

Đại diện UBND phường Quan Triều cho biết, việc tháo dỡ dự kiến kéo dài trong vài ngày. Do công trình nằm trên tuyến giao thông huyết mạch, đơn vị thi công được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành để hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Trạm thu phí BOT Bờ Đậu nằm trên quốc lộ 3, được xây dựng nhằm hoàn vốn cho Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới và nâng cấp, mở rộng quốc lộ 3 đoạn Km75 - Km100 theo hình thức hợp đồng BOT. Chủ đầu tư là liên danh gồm Tập đoàn Cienco 4- Tuấn Lộc- Trường Lộc. Tổng mức đầu tư ban đầu được phê duyệt hơn 2.700 tỷ đồng.

Đơn vị thi công đã bắt đầu tháo dỡ trạm BOT Bờ Đậu trên quốc lộ 3 qua Thái Nguyên từ 28/11

Tuy nhiên, vị trí đặt trạm thu phí này nhiều lần vấp phải sự phản đối của người dân. Nguyên nhân xuất phát từ việc trên tuyến Thái Nguyên - Chợ Mới đã có một trạm thu phí nhưng lưu lượng phương tiện qua lại thấp, khiến nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc thu hồi vốn.

Trong khi đó, đoạn quốc lộ 3 từ xã Sơn Cẩm (cũ) đến ngã ba Bờ Đậu là tuyến giao thông quan trọng kết nối Thái Nguyên với các tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai và Cao Bằng, có lưu lượng phương tiện lớn.

Để đảm bảo phương án thu hồi vốn, nhà đầu tư đề xuất nâng cấp khoảng 25km quốc lộ 3 (Km75 - Km100) và đặt trạm thu phí BOT Bờ Đậu. Đề xuất này được Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) chấp thuận. Tuy nhiên, quá trình triển khai nâng cấp tuyến đường bị cho là không tương xứng với quy mô dự án.

Những bất cập liên quan đến vị trí đặt trạm và phương án thu phí đã kéo dài nhiều năm. Cử tri tỉnh Thái Nguyên nhiều lần kiến nghị với các đại biểu Quốc hội và cơ quan chức năng xem xét, có giải pháp tháo gỡ vướng mắc của dự án.