ANTD.VN -Sở Xây dựng cho biết, trên cơ sở đề xuất của Công ty CP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM về mô hình xe buýt điện chuyên phục vụ học sinh, Sở đã báo cáo UBND TP Hà Nội về Đề án này.

Xây dựng Đề án mô hình xe buýt điện phục vụ học sinh

Sở Xây dựng Hà Nội vừa báo cáo UBND thành phố về đề xuất nghiên cứu mô hình xe buýt điện phục vụ học sinh, trên cơ sở kiến nghị của doanh nghiệp và ý kiến tham gia của các Sở, ngành liên quan.

Theo cơ quan này, hoạt động đưa đón học sinh bằng phương tiện cá nhân tại Hà Nội, nhất là ở khu vực tập trung nhiều trường học, khu đô thị và khu dân cư đông đúc, đang tạo áp lực lớn lên hệ thống giao thông. Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, gây ùn tắc tại cổng trường và ảnh hưởng đến môi trường.

Do đó, việc nghiên cứu mô hình xe buýt điện chuyên phục vụ học sinh là cần thiết, góp phần giảm phương tiện cá nhân, hạn chế ùn tắc, nâng cao an toàn và chất lượng dịch vụ đưa đón. Mô hình cũng thúc đẩy sử dụng phương tiện giao thông điện, giảm phát thải và tăng khả năng kết nối với mạng lưới vận tải công cộng.

Ngày 2/11/2026, Sở Xây dựng chủ trì buổi làm việc với Sở Tài chính và Công ty CP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM, đơn vị thay thế Công ty CP VinFast Việt Nam trong quá trình đề xuất mô hình.

Sở Xây dựng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia ý kiến. Ngày 11/11/2026, cơ quan này đã có văn bản phản hồi về đề xuất trên.

Lực lượng chức năng kiểm tra an toàn đối với xe đưa đón học sinh

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đề xuất thống nhất chủ trương để GSM chủ động nghiên cứu, xây dựng Đề án mô hình xe buýt điện phục vụ học sinh trên địa bàn thành phố. Doanh nghiệp tự thực hiện hoặc thuê đơn vị tư vấn, đồng thời bố trí kinh phí nghiên cứu, không sử dụng ngân sách thành phố trong giai đoạn xây dựng Đề án.

Làm rõ đối tượng phục vụ, lộ trình và phương án vận hành

Về định hướng tổ chức, Sở Xây dựng đề xuất nghiên cứu mô hình xe buýt điện chuyên đưa đón học sinh theo hướng chuyên nghiệp, an toàn, thuận tiện, phù hợp với nhu cầu đi lại và thời gian học tập.

Các khu vực được ưu tiên nghiên cứu là nơi tập trung nhiều trường học, có nhu cầu đưa đón lớn và thường xuyên xảy ra ùn tắc. Phương án tổ chức có thể theo tuyến cố định, khu vực dân cư hoặc cụm trường học, đồng thời tính toán khả năng kết nối với mạng lưới vận tải công cộng hiện có.

Đề án cần làm rõ đối tượng phục vụ, quy mô, lộ trình, thời gian hoạt động, vị trí đón trả và phương án vận hành. Phương tiện phải phù hợp về sức chứa, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn và môi trường; đồng thời ứng dụng công nghệ để quản lý, giám sát hành trình và cung cấp thông tin đón trả học sinh.

Đặc biệt, do đối tượng phục vụ là học sinh, Đề án phải xây dựng quy trình quản lý trong suốt hành trình, kiểm soát việc đón trả, bố trí nhân viên phụ trách trên xe và phương án xử lý các tình huống khẩn cấp.

Về tài chính, Sở Xây dựng định hướng huy động nguồn lực doanh nghiệp, đẩy mạnh xã hội hóa, hạn chế sử dụng ngân sách thành phố. Trường hợp đề xuất hỗ trợ ngân sách, doanh nghiệp phải làm rõ cơ sở pháp lý, đối tượng, mức hỗ trợ, hiệu quả kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Theo phân công đề xuất, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp khảo sát nhu cầu đưa đón học sinh, hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghiên cứu phương án tổ chức và quản lý đưa đón an toàn. Sở Tài chính phối hợp nghiên cứu phương án huy động nguồn lực, xã hội hóa và cơ chế hỗ trợ ngân sách (nếu có).

UBND các xã, phường liên quan rà soát nhu cầu đi lại của học sinh, điều kiện hạ tầng giao thông, vị trí đón trả khách; đồng thời hỗ trợ kết nối doanh nghiệp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Sau khi hoàn thiện, GSM gửi Đề án đến Sở Xây dựng để chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, đánh giá, tổng hợp báo cáo UBND thành phố. Trên cơ sở đó, thành phố sẽ xem xét nhu cầu, quy hoạch, hạ tầng, phương án vận hành, an toàn, hiệu quả kinh tế - xã hội và cơ chế tài chính trước khi quyết định phạm vi, quy mô, điều kiện triển khai thí điểm.

Sở Xây dựng nhấn mạnh, việc thống nhất chủ trương nghiên cứu, xây dựng Đề án không đồng nghĩa với chấp thuận đầu tư, tổ chức vận hành, triển khai thí điểm, giao tuyến hoặc bố trí kinh phí từ ngân sách thành phố. Những nội dung này sẽ được xem xét riêng trên cơ sở Đề án cụ thể, khả năng cân đối nguồn lực và quy định pháp luật.