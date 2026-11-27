ANTD.VN - Số hóa sản phẩm làm nghề là yêu cầu tất yếu để sản phẩm vươn rộng ra thị trường, đồng thời giữ được thương hiệu.

Các đại biểu trao đổi tại tọa đàm

Sáng 27-11, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm “Chuyển đổi số làng nghề Hà Nội: Từ bảo hộ thương hiệu đến phát triển bền vững”.

Số hóa giúp bảo vệ thương hiệu, mở rộng thị trường

Phát biểu khai mạc tọa đàm, PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội cho biết, với hơn 1.350 làng nghề và làng có nghề, Hà Nội sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa và sản xuất thủ công phong phú bậc nhất cả nước.

Đây là một nguồn lực, một lợi thế quan trọng góp phần tạo nên thương hiệu địa phương của Hà Nội, không chỉ ở trong nước mà còn trên thị trường quốc tế. Rất nhiều du khách đến Việt Nam, đến Hà Nội cũng đều mong muốn được tham quan, trải nghiệm các làng nghề truyền thống.

Theo PGS. TS Nguyễn Thành Lợi, trong bối cảnh hiện nay, việc tăng cường kết nối giao thương thông qua nền tảng số giữ vai trò then chốt. Thông qua website, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và các nền tảng trực tuyến, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có thể giới thiệu sản phẩm, kết nối trực tiếp với người tiêu dùng, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

“Khi công nghệ trở thành cầu nối giữa nghệ nhân với thị trường toàn cầu, sản phẩm truyền thống có thêm cơ hội nâng tầm, mở rộng xuất khẩu và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế”- PGS. TS Nguyễn Thành Lợi nói.

Theo ông Trần Quang Hưng- Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thành phố Hà Nội, thành phố hiện có 3.524 sản phẩm OCOP, trong đó 28,5%, tương đương 1.006 sản phẩm, liên quan đến làng nghề. Đây là những đơn vị, sản phẩm có tiềm năng phát triển, khai thác lợi thế kinh tế của Thủ đô.

“Thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội đã cập nhật thông tin, hướng dẫn thông qua Phòng Đổi mới sáng tạo và Sở hữu trí tuệ, hỗ trợ các làng nghề, đặc biệt là hộ kinh doanh, hợp tác xã đăng ký sở hữu trí tuệ, bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu trong quá trình triển khai trên các nền tảng thương mại điện tử và kênh phân phối. Bước đầu đã có những nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu riêng được xác lập”- ông Trần Quang Hưng cho biết.

Dù vậy, theo lãnh đạo Sở KH&CN Hà Nội, việc bảo hộ sở hữu trí tuệ giữa các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề hiện chưa đồng đều. Một số doanh nghiệp chưa chú trọng đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, chưa nhận thức đầy đủ đây là công cụ bảo vệ những tài sản vô hình như thương hiệu, sáng chế, kiểu dáng, bí quyết công nghệ và nội dung sáng tạo.

“Việc kết hợp bảo hộ sở hữu trí tuệ, đăng ký nhãn hiệu và truy xuất nguồn gốc sẽ góp phần tạo dựng niềm tin cho người tiêu dùng, đồng thời thúc đẩy thương hiệu phát triển trên thị trường trong nước và quốc tế”- ông Trần Quang Hưng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, theo ông Trần Quang Hưng, công tác quản lý, khai thác nhãn hiệu cũng cần được quan tâm. Một số nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận sau khi được cấp văn bằng bảo hộ chưa phát huy hết giá trị do thiếu cơ chế quản lý, kiểm soát chất lượng, giám sát việc sử dụng nhãn hiệu và quảng bá sản phẩm.

Nguy cơ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, cạnh tranh không lành mạnh vẫn hiện hữu khi có tình trạng sử dụng tên gọi, nhãn hiệu, hình ảnh, mẫu mã tương tự hoặc gây nhầm lẫn với sản phẩm đã được bảo hộ, gây ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của từng nhãn hiệu cũng như cả lĩnh vực sản xuất.

“Cơ sở sản xuất có thể đối diện nguy cơ pháp lý, phải chấm dứt việc sử dụng thương hiệu nếu bị xác định xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu đã được bảo hộ. Theo nguyên tắc nộp đơn đầu tiên quy định tại Điều 90 Luật Sở hữu trí tuệ, cơ sở sản xuất dù đã sử dụng một thương hiệu trong thời gian dài nhưng không chủ động đăng ký vẫn có thể gặp khó khăn khi chủ thể khác nộp đơn và được cấp văn bằng bảo hộ hợp pháp.

Không chỉ vậy, khi xảy ra tranh chấp, cơ sở sản xuất có thể phải thay đổi tên thương hiệu, logo, bao bì, nhãn mác, thu hồi hoặc xử lý hàng hóa vi phạm, đồng thời chịu chi phí pháp lý và bồi thường thiệt hại.

Vì vậy, chi phí đăng ký, bảo hộ ban đầu cần được xem là khoản đầu tư, bảo hiểm cho sự phát triển lâu dài của thương hiệu và sản phẩm. Đối với làng nghề, thương hiệu không chỉ đại diện cho một cơ sở sản xuất mà còn gắn với danh tiếng truyền thống và giá trị văn hóa của cả cộng đồng”- Phó Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội lưu ý.

Ông Trần Quang Hưng- Phó Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội chia sẻ tại tọa đàm

Chuyển đổi số tại làng nghề chưa đạt kết quả mong muốn

Đánh giá tiềm năng lớn về kinh tế- văn hóa của các làng nghề Hà Nội, bà Trần Thị Phương Lan- Chủ tịch danh dự Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề thành phố Hà Nội cho hay, Hà Nội có nhiều làng nghề có lịch sử hàng trăm, hàng nghìn năm, đi sâu vào tiềm thức của người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế như: khảm trai Chuyên Mỹ, sơn mài Hạ Thái, gốm Bát Tràng, mây tre đan Phú Vinh, lụa Vạn Phúc...

Truyền thống của làng nghề mang lại cơ hội, là tiềm năng quan trọng để các làng nghề xây dựng, phát triển thương hiệu và bảo hộ sở hữu trí tuệ cho sản phẩm.

Theo bà Trần Thị Phương Lan, đã có doanh nghiệp sản xuất giày da tại Chuyên Mỹ (Phú Xuyên) trước đây sản xuất thủ công, giá trị đôi giày chỉ hơn 1 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi ứng dụng công nghệ, hiện đại hóa dây chuyền sản xuất, có sản phẩm giày của doanh nghiệp bán được hơn 2.000 USD/đôi.

Tuy nhiên, số doanh nghiệp làng nghề khai thác được hiệu quả chuyển đổi số vẫn còn thấp. Theo bà Trần Thị Phương Lan, công tác chuyển đổi số tại các làng nghề Hà Nội hiện vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn. Nhiều cơ sở đã nhận thức được vai trò của khoa học, công nghệ, tích cực ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm và quảng bá thương hiệu trên các sàn thương mại điện tử, nhưng quá trình triển khai vẫn gặp không ít khó khăn.

Theo đó, hạn chế chủ yếu nằm ở nguồn vốn đầu tư máy móc, công nghệ, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số còn thiếu; việc số hóa lĩnh vực gắn với làng nghề mới được thực hiện ở một số nơi, chưa phủ rộng. Một bộ phận người dân, người làm nghề còn e ngại khi tiếp cận công nghệ. Bên cạnh đó, việc tiếp cận các cơ chế, chính sách hỗ trợ khoa học, công nghệ và chuyển đổi số cũng còn hạn chế.

Đáng chú ý, công tác đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm làng nghề, cả thương hiệu chung và thương hiệu riêng của từng doanh nghiệp, hộ sản xuất, vẫn chưa được quan tâm đúng mức.

“Nhiều người vẫn nhận thức rằng ai cũng biết đến lụa Vạn Phúc, ai cũng biết đến gốm Bát Tràng, nhưng thương hiệu, nhãn hiệu tập thể chung đó thực sự vẫn chưa có một văn bản nhà nước nào công nhận”- bà Trần Thị Phương Lan nói.

Từ thực tế trên, bà Trần Thị Phương Lan cho biết, Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề thành phố Hà Nội sẽ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cùng các sở, ban, ngành liên quan nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp, hộ sản xuất. Trong đó, chú trọng hướng dẫn, tổ chức các buổi tập huấn chi tiết về xây dựng thương hiệu, đăng ký sở hữu trí tuệ, bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu cá nhân và tập thể, giúp các cơ sở yên tâm sản xuất, kinh doanh và phát triển lâu dài.

Hướng tới chuyển đổi số theo chiều sâu

Theo bà Phùng Hạnh Nga- Trưởng phòng Phát triển kinh doanh địa bàn Hà Nội, Hội sở chính Ngân hàng BIDV, hiện nay các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, quét mã QR, chuyển khoản… đã khá phổ biến, đặc biệt là tại Hà Nội. Tuy nhiên, chuyển đổi số thanh toán và tài chính hiện mới phát triển theo chiều rộng, trong khi chiều sâu còn hạn chế.

Bà Phùng Hạnh Nga cho biết, có 5 cấp độ chuyển đổi số về tài chính với doanh nghiệp. Đạt mức độ càng cao, doanh nghiệp sẽ càng thuận lợi trong công khai thông tin doanh nghiệp và tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng. Để đạt được cấp độ cao nhất, doanh nghiệp phải vượt qua nhiều rào cản.

Các hộ kinh doanh, doanh nghiệp làng nghề khó có thể tự vượt qua nếu thiếu sự đồng hành của Chính phủ, các sở, ban, ngành, cơ quan thuế, đơn vị phát triển phần mềm và hệ thống ngân hàng. Sự hỗ trợ đồng bộ sẽ giúp các cơ sở từng bước nâng cấp hoạt động chuyển đổi số, nhận diện rõ hơn giá trị thực tế mà công nghệ mang lại”- bà Phùng Hạnh Nga nói.

Theo bà Trần Phượng- Phó Trưởng ban Phát triển nguồn nhân lực, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam cho rằng, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh làng nghề không nên coi chuyển đổi số là áp lực, mà nên nhìn nhận đây là cơ hội để nâng cấp mô hình hoạt động, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Quá trình này cần sự đồng hành của một hệ sinh thái gồm nhiều chủ thể.