ANTD.VN - Từ ngày 11 đến 13/12/2026, không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm sẽ trở thành điểm hẹn của cộng đồng công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo trong nước và quốc tế với Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia TECHFEST Việt Nam 2026.

TECHFEST Việt Nam 2026 có nhiều hoạt động trải nghiệm khoa học, công nghệ

Với chủ đề "Hành động đột phá, kiến tạo giá trị", TECHFEST Việt Nam 2026 do Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND thành phố Hà Nội đồng chủ trì tổ chức. Sự kiện diễn ra trong ba ngày, từ 8h30 đến 22h hằng ngày tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và các địa điểm phụ cận trung tâm Thủ đô.

Không chỉ là nơi giới thiệu những công nghệ mới, sự kiện còn mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm, trình diễn công nghệ, kết nối đầu tư và các chương trình văn hóa, nghệ thuật dành cho công chúng.

Một trong những hoạt động đáng chú ý là triển lãm công nghệ không gian mở với hơn 400 gian hàng, được bố trí thành 7 phân khu dọc các tuyến phố Lê Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng, kéo dài đến Tràng Tiền.

Tại đây, người tham dự có thể tìm hiểu hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, khám phá các sản phẩm, giải pháp công nghệ của doanh nghiệp, tập đoàn, viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức trong nước, quốc tế. Các hoạt động trình diễn công nghệ, giới thiệu sản phẩm, pitching gọi vốn cũng được tổ chức xuyên suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Không gian triển lãm được thiết kế theo hướng mở, đưa các kết quả khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến gần hơn với người dân, đồng thời tạo cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận khách hàng, đối tác và nhà đầu tư.

Bên cạnh triển lãm, TECHFEST Việt Nam 2026 tổ chức chuỗi sự kiện bên lề với nhiều chủ đề như nông nghiệp công nghệ cao, đô thị xanh, robotics, văn hóa và giáo dục.

Người tham dự còn có thể trải nghiệm khu chụp ảnh lấy ngay Photobooth phong cách Tech GenZ, tham gia các hoạt động giới thiệu công nghệ và theo dõi những màn trình diễn sản phẩm, giải pháp sáng tạo.

Hà Nội chủ trì hai hội thảo chuyên đề gắn với những vấn đề thực tiễn trong quản lý và phát triển đô thị. Cụ thể, sáng 11/12 (8h-11h30) diễn ra hội thảo "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu trong giải quyết các bài toán của Thủ đô". Chiều 13/12 (13h30-17h) là hội thảo "Ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) và dữ liệu không gian trong quản lý đô thị, giám sát hạ tầng".

Đây là những nội dung tập trung kết nối nhu cầu thực tiễn của thành phố với các giải pháp công nghệ, doanh nghiệp và viện nghiên cứu, góp phần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong đời sống.

Bên cạnh đó, xuyên suốt ba ngày còn có các hội thảo chuyên đề, hội nghị và hoạt động kết nối đầu tư, xúc tiến hợp tác.