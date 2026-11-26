ANTD.VN -Do mưa lớn xuất hiện, đất đá đã sạt lở vùi lấp 1 đoạn quốc lộ 29 qua địa bàn xã Minh Lương, Lào Cai khiến phương tiện không thể lưu thông, lực lượng chức năng đã tổ chức cấm đường.

Chiều 26/11, UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản hỏa tốc gửi Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các Sở Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường và UBND xã Minh Lương về việc khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở quốc lộ 279 và bảo đảm hạ tầng thiết yếu.

Công văn nêu rõ, theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND xã Minh Lương, tại Km131+900, quốc lộ 279 xảy ra sạt lở đất, đá tràn xuống mặt đường, gây ách tắc, chia cắt giao thông. Lực lượng chức năng hiện đã tổ chức cấm không cho phương tiện lưu thông qua khu vực sạt lở này.

Hiện nay, đoạn tuyến đang được Sở Xây dựng bàn giao cho Ban QLDA 2 thuộc Bộ Xây dựng để thi công xây dựng công trình; đơn vị thi công đang tổ chức thu dọn đất, đá sạt lở.

Lực lượng chức năng xã Minh Lương tổ chức cấm các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 29 do sạt lở

Đồng thời, từ chiều ngày 25/11/2026, trên địa bàn xã xảy ra mất điện, gián đoạn mạng viễn thông Viettel, ảnh hưởng đến thông tin liên lạc và công tác chỉ đạo, điều hành, ứng phó thiên tai.

Để khẩn trương khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn cho người dân và sớm ổn định hoạt động trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu xã Minh Lương chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các biện pháp cảnh báo, bảo đảm an toàn tại khu vực sạt lở Km131+900, quốc lộ 279; hướng dẫn người dân không đi vào khu vực nguy hiểm, lựa chọn tuyến đường di chuyển an toàn.

Phối hợp với các đơn vị điện lực, viễn thông khẩn trương khắc phục sự cố mất điện, gián đoạn thông tin liên lạc; chủ động phương án duy trì liên lạc, bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành và ứng phó thiên tai.

Đất đá rơi vùi lấp quốc lộ 29 đoạn qua xã Minh Lương,

Sở Xây dựng chủ động phối hợp với Ban QLDA 2 thuộc Bộ Xây dựng, đơn vị thi công và các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ khắc phục sự cố sạt lở tại Km131+900, quốc lộ 279; tổ chức cảnh báo, phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông và sớm khôi phục lưu thông khi đủ điều kiện an toàn. Kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xử lý các nội dung vượt thẩm quyền.

Cũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, sáng 26/11, tại khu vực Km 35+600, tỉnh lộ 175 trên địa bàn xã Mỏ Vàng xuất hiện tình trạng sạt lở taluy dương. Nhiều tảng đá có kích thước lớn lăn xuống mặt đường, ảnh hưởng đến việc lưu thông của người và phương tiện. Khu vực này tiềm ẩn nguy cơ đá tiếp tục lăn xuống, đặc biệt trong điều kiện thời tiết bất lợi, tầm nhìn hạn chế.

Ngay sau khi nắm bắt tình hình, Chủ tịch UBND xã Mỏ Vàng đã chỉ đạo các lực lượng tại chỗ khẩn trương triển khai biện pháp bảo đảm an toàn giao thông; bố trí vật cản cảnh báo tại hai đầu khu vực sạt lở, đồng thời huy động người dân hỗ trợ di chuyển một số tảng đá trên mặt đường, bước đầu tạo khoảng trống cho các phương tiện lưu thông.

Công an xã Mỏ Vàng đã bố trí lực lượng tại hiện trường, căng dây cảnh báo, cắm biển báo nguy hiểm, tổ chức cảnh giới tại hai đầu điểm sạt lở; thường xuyên theo dõi diễn biến, kịp thời nhắc nhở và hướng dẫn người tham gia giao thông.

Chủ tịch UBND xã Mỏ Vàng cũng yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã tăng cường thông tin, cảnh báo đến nhân dân, nhất là những người thường xuyên di chuyển trên tuyến tỉnh lộ 175, nhằm chủ động phòng tránh nguy cơ mất an toàn.