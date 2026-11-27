ANTD.VN -Trước khi chọn mua Xiaomi 18 Pro, người dùng thường cân nhắc giữa các tùy chọn dung lượng, mức giá và ưu đãi đi kèm. Bốn thông tin dưới đây về phiên bản, thiết kế, phần mềm và quà tặng sẽ giúp bạn dễ dàng quyết định.

Hai phiên bản bộ nhớ 256GB và 512GB

Xiaomi 18 Pro được phân phối chính hãng với hai tùy chọn cấu hình gồm bản RAM 12GB đi kèm bộ nhớ trong 256GB và bản RAM 12GB kết hợp bộ nhớ trong 512GB. Dung lượng RAM 12GB đáp ứng tốt nhu cầu đa nhiệm nhiều ứng dụng cùng lúc, trong khi hai mức lưu trữ giúp người dùng linh hoạt chọn theo thói quen chụp ảnh hay cài đặt ứng dụng nặng.

So với phiên bản cao cấp hơn là Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro có mức giá dễ tiếp cận hơn 4 triệu đồng ở bản 256GB và 3 triệu đồng ở bản 512GB. Khoảng chênh lệch này phù hợp với người dùng muốn trải nghiệm dòng flagship mới của hãng nhưng ưu tiên tối ưu ngân sách.

Ngoại hình khung phẳng và màn hình viền mỏng

Về thiết kế bên ngoài, Xiaomi 18 Pro sở hữu khung viền kim loại phẳng với các phím tăng giảm âm lượng và nút nguồn đặt gọn trên cùng một cạnh. Phiên bản màu đỏ mận tạo điểm nhấn nổi bật, kết hợp cùng cụm camera sau nhô lên rõ rệt trên mặt lưng.

Ở mặt trước, máy sử dụng màn hình đục lỗ với phần viền mỏng, mang lại không gian hiển thị rộng rãi khi xem nội dung hoặc thao tác hàng ngày.

Xiaomi 18 Pro sở hữu khung viền kim loại phẳng màu đỏ mận nổi bật tại Thế Giới Di Động.

Giao diện HyperOS 4 và tùy chọn quản lý pin

Xiaomi 18 Pro chạy giao diện Xiaomi HyperOS 4 trên nền tảng Android 17 ngay khi xuất xưởng. Hệ điều hành mới mang đến giao diện trực quan, hỗ trợ tiếng Việt đầy đủ và tối ưu cho các thao tác sử dụng hàng ngày.

Trong phần cài đặt pin, người dùng có thể chủ động theo dõi biểu đồ hoạt động, kiểm tra tình trạng pin với 9 mục chi tiết hoặc chuyển đổi sang chế độ Cân bằng. Máy cũng tích hợp sẵn các tùy chọn sạc và tính năng bảo vệ pin nhằm duy trì tuổi thọ linh kiện lâu dài.

Xiaomi 18 Pro chạy giao diện HyperOS 4 trên nền Android 17 đang bán tại Thế Giới Di Động.

Quà tặng và chính sách bảo hành đi kèm

Bên cạnh cấu hình và phần mềm, người mua Xiaomi 18 Pro còn nhận được gói quyền lợi hấp dẫn với tổng ưu đãi lên đến 18 triệu đồng. Gói ưu đãi này giúp giảm đáng kể chi phí sở hữu thực tế cho một mẫu điện thoại thuộc phân khúc cao cấp.

Ngoài ra, khách hàng còn được tặng kèm phiếu mua hàng máy tính bảng trị giá 500.000 đồng, áp dụng cho các sản phẩm có giá từ 5 triệu đồng trở lên ngoại trừ thương hiệu Apple. Thiết bị cũng đi kèm chính sách bảo hành chính hãng 2 năm, mang lại sự yên tâm trong suốt quá trình sử dụng.

Giá bán và ưu đãi Xiaomi 18 Pro tại Thế Giới Di Động

Tại hệ thống bán lẻ, Xiaomi 18 Pro phiên bản 12GB/256GB có giá niêm yết 39.990.000 đồng, trong khi phiên bản 12GB/512GB được bán với giá 44.990.000 đồng. Cả hai phiên bản đều áp dụng đồng thời gói tổng ưu đãi đến 18 triệu đồng, phiếu mua hàng máy tính bảng trị giá 500.000 đồng và chế độ bảo hành 2 năm.

Hiện tại, Xiaomi 18 Pro đang được kinh doanh với giá tốt tại Thế Giới Di Động.