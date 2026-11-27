Đối tượng tham gia Hội nghị là cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội. Chương trình có sự phối hợp của Đội CSGT đường bộ số 6 – Phòng CSGT CATP Hà Nội.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo thầy giáo Nguyễn Yên Thắng, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, nhà trường đang hướng tới mục tiêu trở thành cơ sở đào tạo nghề trọng điểm chất lượng cao, quy mô của thành phố; hiện có hàng nghìn học sinh – sinh viên theo học; vấn đề đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông là hết sức cần thiết.

Thầy giáo Nguyễn Yên Thắng, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

“Vì vậy, chúng tôi rất cảm ơn Công an phường Xuân Phương đã lựa chọn nhà trường để tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn. Bởi nhiều em học viên của nhà trường cá nhân tôi chứng kiến vẫn còn chưa tuân thủ quy định. Thông qua tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, tuân thủ quy định, đảm bảo an toàn cho chính mình và cộng đồng khi tham gia giao thông” – thầy Nguyễn Yên Thắng bày tỏ.

Đại úy Kim Ngọc Luật, cán bộ Công an phường Xuân Phương tuyên truyền các hành vi vi phạm pháp luật

Sau phần khai mạc, Đại úy Kim Ngọc Luật, cán bộ Công an phường Xuân Phương đã trao đổi về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan trong lĩnh vực giao thông như gây rối trật tự công cộng bằng rất nhiều hình thức khác nhau; hình thức xử phạt theo quy định của pháp luật và khuyến cáo đối với các bạn học sinh, sinh viên…

Tại buổi tuyên truyền, với cách tiếp cận thực tế, Trung tá Hoàng Ngọc Diệp, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT CATP Hà Nội thay vì nói những điều luật khô khan lại phân tích những tình huống giao thông hết sức cụ thể để các bạn học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên nhà trường dễ dàng nắm bắt, tiếp nhận và có kỹ năng khi gặp tình huống thực tế.

Trung tá Hoàng Ngọc Diệp, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT CATP Hà Nội trao đổi về nội dung an toàn giao thông

Trung tá Hoàng Ngọc Diệp đã tập trung phân tích, đánh giá từ hình ảnh, video clip các vụ tai nạn giao thông liên quan đến từng nhóm đối tượng cụ thể; các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố 9 tháng đầu năm 2026; các hành vi vi phạm phổ biến, các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy như không chú ý quan sát, chuyển hướng không bảo đảm an toàn, không nhường đường khi đi từ đường nhánh ra đường chính, đi không đúng phần đường, làn đường, vi phạm tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, tránh, vượt không đúng quy định, điều khiển phương tiện khi chưa có giấy phép lái xe, lang lách, đánh võng... và các hành vi nguy hiểm khác.

Nhà trường tặng hoa cảm ơn cán bộ Công an phường Xuân Phương và Đội CSGT đường bộ số 6 CATP Hà Nội

Thiếu tá Nguyễn Chí Mạnh, Phó trưởng Công an phường Xuân Phương nhìn nhận thông qua tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho đối tượng học sinh – sinh viên.

Hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn tại sa hình

Đồng thời tạo chuyển biến rõ nét về ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng tham gia giao thông an toàn của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông từ gốc, kéo giảm tai nạn giao thông và vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy trên địa bàn thành phố.

Cũng trong Hội nghị đã diễn ra chương trình khảo sát nhận thức kỹ năng lái xe an toàn do Cục CSGT, CATP Hà Nội phát động.

Một vài hình ảnh trong chương trình: