ANTD.VN -Do vị trí sạt lở trên quốc lộ 279 qua xã Minh Lương, Lào Cai có tình hình địa chất phức tạp, phạm vi sạt lở xảy ra trên diện rộng nên cần thời gian để triển khai khắc phục, cùng với đó hiện vẫn mất điện và sóng điện thoại Viettel gây khó khăn trong liên lạc.

Liên quan đến việc sạt lở quốc lộ 279 đoạn qua địa bàn xã Minh Lương, tỉnh Lào Cai gây tắc nghẽn giao thông, Sở Xây dựng tỉnh này đã có phương án phân luồng, tạm thời cấm phương tiện lưu thông.

Theo đó thông báo cho biết, do ảnh hưởng của mưa lũ, từ đêm 24 đến sáng 25/11, tại Km131+900 quốc lộ 279, thuộc khu vực Pom Khén, thôn 2 Minh Hạ, xã Minh Lương xảy ra sạt lở taluy dương, đất, đá tràn xuống mặt đường, gây tắc đường hoàn toàn và đang tiếp tục sạt lở.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Sở Xây dựng đã phối hợp với Ban QLDA 2 - Bộ Xây dựng để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các biện pháp bảo đảm giao thông, huy động nhân lực, máy móc, thiết bị tổ chức khắc phục sự cố sạt lở.

Tuy nhiên, do vị trí sạt lở có tình hình địa chất phức tạp, phạm vi sạt lở xảy ra trên diện rộng nên cần thời gian để triển khai khắc phục.

Lực lượng chức năng đã cấm đường khu vực sạt lở trên quốc lộ 279 qua xã Minh Lương, Lào Cai để đảm bảo an toàn

Cũng theo Sở Xây dựng Lào Cai, hiện nay trên địa bàn xã Minh Lương hiện mất điện và mất kết nối mạng Viettel, gây khó khăn cho việc liên lạc, cập nhật tình hình và tiếp nhận báo cáo. Cùng với đó, trời có rét đậm, rét hại và nguy cơ sương muối.

Để bảo đảm an toàn giao thông và hạn chế nguy cơ mất an toàn tại vị trí sạt lở, Sở Xây dựng phân luồng, tổ chức giao thông tạm thời tại Km131+900, quốc lộ 279, thuộc địa phận xã Minh Lương, tỉnh Lào Cai cụ thể như sau: Cấm đường hoàn toàn người và các phương tiện qua vị trí Km131+900, quốc lộ 279, thuộc địa phận xã Minh Lương.

Phân luồng giao thông tạm thời Trong thời gian cấm đường, các phương tiện lưu thông qua vị trí Km131+900 quốc lộ 279, thuộc địa phận xã Minh Lương di chuyển theo tuyến đường như sau:

Các phương tiện từ xã Dương Quỳ, Văn Bàn, khu vực Bảo Yên (cũ) … đi Lai Châu theo hướng: đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai (đến nút giao IC19) hoặc

quốc lộ 70, Đường tỉnh 151, quốc lộ 4E → Km135+835 quốc lộ 4D → phường Sa

Pa → tỉnh Lai Châu và ngược lại.

Các phương tiện từ xã Minh Lương, Nậm Xé đi Văn Bàn theo hướng: Lai Châu → quốc lộ 32 → quốc lộ 4D → đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai (đến nút

giao IC19) hoặc quốc lộ 70, Đường tỉnh 151, quốc lộ 4E → ĐT.162 đi Văn Bàn