Xả súng tại lễ hội đường phố ở Canada, 2 người thiệt mạng

ANTD.VN - Tối 11-7, hai người thiệt mạng và ít nhất 6 người khác bị thương trong vụ xả súng hàng loạt tại lễ hội đường phố Salsa on St. Clair ở Toronto, Canada.

Lực lượng chức năng được triển khai tại hiện trường vụ xả súng

Cảnh sát nhận được thông tin về vụ xả súng ngay sau 20h tối 11-7 và đã tiến hành phong tỏa khu vực. Các nghi phạm hiện vẫn đang lẩn trốn.

“Số lượng lớn cảnh sát vẫn đang hiện diện trong khu vực khi các sĩ quan tiếp tục điều tra vụ xả súng. Vui lòng tiếp tục tránh khu vực này và làm theo hướng dẫn của nhân viên ứng phó khẩn cấp”, cảnh sát cho biết.

Các video từ hiện trường cho thấy mọi người tháo chạy tìm chỗ trú ẩn sau khi tiếng súng vang lên. Một video khác cho thấy nhân viên y tế đang điều trị cho các nạn nhân.

Phó cảnh sát trưởng Frank Barredo sau đó cho biết trong cuộc họp báo rằng “đây dường như là vụ đấu súng giữa 2 cá nhân”. Ông nói thêm rằng 2 khẩu súng đã được thu hồi tại hiện trường.

Thị trưởng Toronto Olivia Chow cho biết bà “ghê tởm và phẫn nộ” trước vụ xả súng. “Đây là hành động bạo lực liều lĩnh, đáng khinh bỉ tại một lễ hội đông người”, bà nói.