Syria bắt giữ thủ lĩnh cấp cao IS, triệt phá các nhóm khủng bố

ANTD.VN - Truyền thông nhà nước Syria đưa tin, Lực lượng an ninh Syria phối hợp với Tổng cục Tình báo đã triệt phá một số nhóm liên kết với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở miền Nam Syria, bắt giữ một thủ lĩnh cấp cao cùng một số thành viên khác.

Những đối tượng bị Syria bắt giữ bao gồm Firas al-Dagher, thủ lĩnh cấp cao IS

Theo thông báo của Bộ Nội vụ Syria, những đối tượng bị bắt giữ bao gồm Firas al-Dagher, thủ lĩnh cấp cao IS, và một số kẻ chịu trách nhiệm về các vụ ám sát và những hoạt động tài trợ liên quan đến nhóm này.

Bộ Nội vụ Syria cho biết các cuộc điều tra cho thấy Dagher “đã nắm giữ nhiều vị trí cấp cao trong IS, bao gồm đảm nhận trách nhiệm đối với cái gọi là Khu vực Jidur và Vùng phía Tây [ở tỉnh Daraa] của nhóm, trước khi được bổ nhiệm làm “thống đốc” của tổ chức này tại Lebanon và Palestine”.

Nhà chức trách Syria nói rằng, các nhóm khủng bố bị triệt phá có liên quan đến những vụ ám sát và cướp có vũ trang nhắm vào những người buôn bán vàng ở tỉnh Daraa để tài trợ cho các hoạt động của nhóm.

Những kẻ bị bắt giữ đã thú nhận rằng chúng có liên quan đến các vụ ám sát hai nhân viên Bộ Nội vụ Syria. “Các vụ bắt giữ là một phần trong nỗ lực của chính quyền Syria nhằm truy tìm các nhóm khủng bố và triệt phá mạng lưới của chúng”, Bộ Nội vụ Syria nhấn mạnh.

Các cuộc điều tra cho thấy nhóm khủng bố này đứng sau các vụ đánh bom xe ở Damascus hồi tháng 5.

Syria đã phải đối mặt với các mối đe dọa từ IS trong nhiều năm, kể từ khi nhóm này có thể tăng cường sức mạnh trong cuộc nội chiến Syria năm 2013-2014. IS phần lớn đã bị Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn đánh bại vào năm 2019.

Kể từ năm 2019, nhóm khủng bố IS đã rút lui vào sa mạc. Tuy nhiên, mạng lưới của chúng vẫn còn tồn tại, và IS đã tìm cách tái lập một số mạng lưới đó.