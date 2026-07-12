Mỹ tấn công Iran ngay sau khi IRGC tuyên bố đóng cửa Eo biển Hormuz

ANTD.VN - Mỹ đã phát động đợt tấn công thứ ba nhằm vào Iran trong tuần này, ngay sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đóng cửa Eo biển Hormuz.

Các tàu chở hàng thương mại và tàu chở dầu neo đậu tại Vịnh Oman khi chúng chuẩn bị đi qua Eo biển Hormuz

Trong một tuyên bố vào tối 11-7 (theo giờ địa phương), Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các cuộc tấn công mới được phát động sau khi IRGC đã “trắng trợn” tấn công tàu container GFS Galaxy treo cờ Cộng hòa Cyprus, gây ra hỏa hoạn trong khoang động cơ. Theo CENTCOM, một thành viên thủy thủ đoàn đang mất tích.

“Iran đã đưa ra một lựa chọn sai lầm. Giờ thì họ phải trả giá”, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth viết trên Twitter sau khi các cuộc tấn công bắt đầu.

Kênh truyền hình Press TV của Iran đưa tin về các cuộc tấn công ở miền Nam nước này, bao gồm các cảng Chabahar, Bushehr và Sirik, những nơi cũng đã bị tấn công hồi đầu tuần. Hệ thống phòng không được cho là đã được kích hoạt tại Tehran.

Ngay trước khi các cuộc tấn công diễn ra, Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ đóng cửa Eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ chấm dứt “sự can thiệp bất hợp pháp” vào khu vực. Họ cũng thề sẽ tấn công các căn cứ của Mỹ để đáp trả “bất kỳ hành động gây hấn nào nữa”.

Mỹ, Arập Xê-út và Qatar yêu cầu Iran ngừng nhắm mục tiêu vào các tàu chở dầu sau khi 3 tàu bị trúng đạn hồi đầu tuần. Trong một tuyên bố hôm 11-7, IRGC đổ lỗi cho Mỹ về các “sự cố” này, cáo buộc Washington “chỉ định bất hợp pháp” một tuyến đường vận chuyển gần bờ biển Oman. Mỹ đã sử dụng tuyến đường này để hướng dẫn các tàu đi qua Eo biển Hormuz.