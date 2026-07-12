Mỹ rút tiêm kích tàng hình ‘F-22 Raptor’ khỏi Israel sau chiến dịch tập kích Iran

ANTD.VN - Phi đội tiêm kích tàng hình gồm 10 chiếc F-22 Raptor của không quân Mỹ đã rời Israel để tới Anh sau khi hoàn thành chiến dịch tập kích Iran, trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang.

Trong thời gian gần đây, quân đội Mỹ liên tục rút bớt lực lượng khỏi Trung Đông và các căn cứ tại châu Âu, dù căng thẳng với Iran vẫn chưa hạ nhiệt. Trước đó, ngày 1/7, các máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress cũng rời căn cứ Fairford sau thời gian tham gia chiến dịch không kích Iran. Nhiều máy bay chiến thuật khác như máy bay tiêm kích F-15E Strike Eagle và máy bay cường kích A-10 Thunderbolt II cũng đã rút khỏi Trung Đông để trở về Mỹ.

Chuyên trang quân sự War Zone cho biết ngày 10/7/2026, 10 máy bay tiêm kích tàng hình F-22 Raptor của Không quân Mỹ đã cất cánh từ sân bay quân sự Ovda ở Israel, chia thành 3 đợt và hạ cánh xuống căn cứ không quân Fairford tại Anh.

Tiêm kích tàng hình F-22 Raptor

Phi đội này thuộc Không đoàn Tiêm kích số 1, đóng tại căn cứ Langley, bang Virginia. Lực lượng được triển khai tới Israel từ cuối tháng 2 để tham gia chiến dịch không kích nhằm vào Iran. Hiện chưa rõ Mỹ có điều động đơn vị khác thay thế số máy bay vừa rút khỏi căn cứ Ovda hay không.

Theo Citadel, ấn phẩm của Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), lực lượng tiêm kích F-22 Raptor đã tham gia chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng, thực hiện các đòn tấn công nhằm vào hệ thống phòng không, cơ sở hạ tầng hạt nhân và các trung tâm chỉ huy liên quan tới Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Tiêm kích tàng hình F-22 Raptor

Trong chiến dịch này, các máy bay tiêm kích tàng hình F-22 Raptor được giao nhiệm vụ chế áp các tổ hợp tên lửa phòng không S-300 và Bavar-373, tạo điều kiện để lực lượng không quân Mỹ tiến sâu vào không phận đối phương.

Theo giới chức Mỹ, phi đội đã thực hiện hơn 200 phi vụ chiến đấu trong 10 ngày mà không bị radar Iran phát hiện. Máy bay mang theo bom dẫn đường GBU-39/B Small Diameter Bomb và bom dẫn đường vệ tinh GBU-32 JDAM trong khoang vũ khí để tấn công mục tiêu mặt đất, đồng thời phối hợp tác chiến với máy bay ném bom chiến lược B-2 Spirit và máy bay tiêm kích tác chiến điện tử EA-18G Growler.

Tiêm kích tàng hình F-22 Raptor

Citadel cho biết Iran đã phóng hàng chục tên lửa phòng không trong hơn 1 tuần đầu của chiến dịch, song không có chiếc F-22 Raptor nào bị các hệ thống phòng không của nước này khóa bám thành công.

Trong thời gian gần đây, quân đội Mỹ liên tục rút bớt lực lượng khỏi Trung Đông và các căn cứ tại châu Âu, dù căng thẳng với Iran vẫn chưa hạ nhiệt. Trước đó, ngày 1/7, các máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress cũng rời căn cứ Fairford sau thời gian tham gia chiến dịch không kích Iran. Nhiều máy bay chiến thuật khác như máy bay tiêm kích F-15E Strike Eagle và máy bay cường kích A-10 Thunderbolt II cũng đã rút khỏi Trung Đông để trở về Mỹ.