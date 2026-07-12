An ninh Thủ đô
Trật tự đô thị Chính trị - Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Sống ở Hà Nội Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Thế giới

Ông Trump đe dọa hủy diệt Iran nếu bị ám sát

0 bình luận
Thu Nguyên

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ cho biết quân đội Mỹ có lệnh "tiêu diệt hoàn toàn" đất nước Iran nếu Tehran nhắm mục tiêu vào ông.

1000045456.jpg
Tổng thống Donald Trump

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: "1.000 tên lửa đã được triển khai và sẵn sàng khai hỏa nhằm vào Cộng giáo Hồi giáo Iran, cùng hàng nghìn tên lửa khác sẽ lập tức được triển khai nếu Chính phủ Iran thực hiện lời đe dọa ám sát hoặc tìm cách ám sát Tổng thống đương nhiệm của nước Mỹ , trong trường hợp này là tôi".

Tổng thống Trump khẳng định các mệnh lệnh cần thiết đã được ban hành và quân đội Mỹ "sẵn sàng, có đầy đủ năng lực và ý chí" để "hủy diệt hoàn toàn mọi khu vực của Iran" trong thời hạn một năm, đồng thời để ngỏ khả năng gia hạn thời gian này.

Trước đó, tờ Wall Street Journal đưa tin, Israel đã cảnh báo Mỹ về âm mưu được cho là của Iran nhằm ám sát ông Trump nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Theo RT

Tin liên quan

Từ khóa:

#Mỹ Iran #Trump

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng