Ông Trump đe dọa hủy diệt Iran nếu bị ám sát

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ cho biết quân đội Mỹ có lệnh "tiêu diệt hoàn toàn" đất nước Iran nếu Tehran nhắm mục tiêu vào ông.

Tổng thống Donald Trump

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: "1.000 tên lửa đã được triển khai và sẵn sàng khai hỏa nhằm vào Cộng giáo Hồi giáo Iran, cùng hàng nghìn tên lửa khác sẽ lập tức được triển khai nếu Chính phủ Iran thực hiện lời đe dọa ám sát hoặc tìm cách ám sát Tổng thống đương nhiệm của nước Mỹ , trong trường hợp này là tôi".

Tổng thống Trump khẳng định các mệnh lệnh cần thiết đã được ban hành và quân đội Mỹ "sẵn sàng, có đầy đủ năng lực và ý chí" để "hủy diệt hoàn toàn mọi khu vực của Iran" trong thời hạn một năm, đồng thời để ngỏ khả năng gia hạn thời gian này.

Trước đó, tờ Wall Street Journal đưa tin, Israel đã cảnh báo Mỹ về âm mưu được cho là của Iran nhằm ám sát ông Trump nhưng không cung cấp thêm chi tiết.