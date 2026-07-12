Bão Bavi đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), hơn 1,7 triệu người phải sơ tán

ANTD.VN - Bão Bavi đã đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, trong đêm 11-7 và dự kiến ​​sẽ suy yếu dần, theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc.

Sóng lớn do ảnh hưởng từ bão Bavi đánh vào bờ ở khu vực đông bắc Đài Loan (Trung Quốc) ngày 11-7

Trước đó, bão Bavi đã gây mưa và gió mạnh tại các đảo ở miền Nam Nhật Bản và vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc). Đây là cơn bão thứ hai ảnh hưởng đến Trung Quốc chỉ trong hơn 1 tuần. Cơn bão đầu tiên Maysak đã đổ bộ vào miền Nam Trung Quốc hôm 3-7.

Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, tính đến sáng 11-7, chính quyền tỉnh Chiết Giang đã sơ tán hơn 1,7 triệu người. Đến trưa cùng ngày, Thượng Hải, cũng nằm trên bờ biển phía Đông Trung Quốc, đã sơ tán khoảng 34.000 cư dân khỏi các khu vực nguy hiểm.

Các thành phố ven biển phía Đông Nam Trung Quốc cũng chuẩn bị ứng phó với bão Bavi. Tại Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến, hơn 3.700 người đã được sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm trên đất liền. Chính quyền tỉnh Phúc Kiến đã huy động hơn 17.000 nhân viên cứu hộ khẩn cấp sẵn sàng ứng phó bão.

Một cửa hàng ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang được gia cố để đề phòng bão Bavi

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã ban hành cảnh báo bão màu cam, mức cao thứ hai trong 4 cấp độ, với nhiều trường học và dịch vụ phà bị tạm ngừng hoạt động. Hàng trăm chuyến bay đã bị hủy và một số dịch vụ đường sắt tốc độ cao bị tạm dừng.

Chính quyền Trung Quốc hôm 11-7 cho biết đã phân bổ 40 triệu nhân dân tệ (5,9 triệu USD) từ quỹ cứu trợ thiên tai trung ương để hỗ trợ các nỗ lực phòng chống bão và cứu hộ khẩn cấp tại các tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến.