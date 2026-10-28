Vượt nắng, giành chiến thắng ấn tượng

ANTD.VN - Tại lượt trận thứ 2 trong khuôn khổ Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026, tranh Cúp Number 1 Active, THPT Nguyễn Quốc Trinh đã có cuộc tranh tài đầy dấu ấn và nỗ lực với THPT Nhân Chính. Trong thời gian “phơi nắng” những cầu thủ Nguyễn Quốc Trinh đã không phụ sự động viên của thầy cô, HLV để mang lại chiến thắng, một kết quả như mong đợi với tỉ số 3-1 sau màn so tài quyết liệt, giàu tinh thần thể thao.