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Thể thao

THPT Nguyễn Quốc Trinh:

Vượt nắng, giành chiến thắng ấn tượng

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A.N

ANTD.VN - Tại lượt trận thứ 2 trong khuôn khổ Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026, tranh Cúp Number 1 Active, THPT Nguyễn Quốc Trinh đã có cuộc tranh tài đầy dấu ấn và nỗ lực với THPT Nhân Chính. Trong thời gian “phơi nắng” những cầu thủ Nguyễn Quốc Trinh đã không phụ sự động viên của thầy cô, HLV để mang lại chiến thắng, một kết quả như mong đợi với tỉ số 3-1 sau màn so tài quyết liệt, giàu tinh thần thể thao.

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Trận đấu giữa Trường THPT Nguyễn Quốc Trinh và Trường THPT Nhân Chính diễn ra trong không khí sôi nổi, với những pha phối hợp và tranh chấp bóng quyết liệt. Trước đối thủ thi đấu tập trung, các cầu thủ THPT Nguyễn Quốc Trinh thể hiện tinh thần chủ động, nỗ lực tổ chức lối chơi và tìm kiếm cơ hội tiếp cận khung thành
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Trong khuôn khổ Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026, tranh Cúp Number 1 Active, đội tuyển Trường THPT Nguyễn Quốc Trinh đã giành chiến thắng 3 trước đội tuyển Trường Nhân Chính sau màn so tài quyết liệt, giàu tinh thần thể thao
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Sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả trên sân tiếp thêm động lực cho các cầu thủ trẻ. Với sự phối hợp giữa các vị trí cùng quyết tâm trong từng pha bóng, đội tuyển THPT Nguyễn Quốc Trinh đã tận dụng được cơ hội để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, qua đó giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1 trước THPT Nhân Chính
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Kết quả này là sự ghi nhận cho nỗ lực của tập thể đội bóng trong quá trình tập luyện và thi đấu. Không chỉ hướng tới kết quả trên sân, các cầu thủ còn có cơ hội rèn luyện bản lĩnh, khả năng phối hợp và tinh thần đoàn kết trong môi trường thi đấu thực tế
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Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026, tranh Cúp Number 1 Active, tiếp tục là sân chơi thể thao dành cho học sinh các trường THPT trên địa bàn Hà Nội. Thông qua giải đấu, các cầu thủ có điều kiện giao lưu, học hỏi, nâng cao thể lực, kỹ năng thi đấu và xây dựng tinh thần đồng đội
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Với học sinh Trường THPT Nguyễn Quốc Trinh, trận đấu với THPT Nhân Chính không chỉ mang lại niềm vui chiến thắng mà còn đem đến những trải nghiệm đáng nhớ của tuổi học trò
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Mỗi pha bóng, mỗi tình huống phối hợp và những phút thi đấu căng thẳng đều là cơ hội để các em rèn luyện sự kiên trì, tinh thần trách nhiệm, ý thức tôn trọng đối thủ và tinh thần fair-play
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Sự đồng hành, cổ vũ của phụ huynh, thầy cô giáo cùng các bạn học sinh cũng góp phần tạo nên bầu không khí sôi động trên khán đài, tiếp thêm sự tự tin cho các cầu thủ trẻ
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Chiến thắng 3-1 trước THPT Nhân Chính là dấu ấn đáng nhớ của đội tuyển Trường THPT Nguyễn Quốc Trinh tại Cúp An ninh Thủ đô 2026
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Qua từng trận đấu, giải bóng đá không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong trường học mà còn tạo môi trường để học sinh phát triển toàn diện, nuôi dưỡng niềm đam mê và lưu giữ những kỷ niệm đẹp dưới mái trường
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Các cẩu thủ trường THPT Nguyễn Quốc Trinh thi đấu chủ động, tận dụng cơ hội ghi bàn

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