Video hai đoàn tàu chở hàng va chạm ở Munich, Đức

ANTD.VN - Một người thiệt mạng sau khi hai đoàn tàu chở hàng va chạm vào nhau ở thành phố Munich, Đức, rạng sáng 20-6.

Đoạn video vụ tai nạn tàu hỏa ở Đức

Đoạn video được một nhân chứng chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy hai toa tàu treo lơ lửng trên cầu sau khi trật bánh và rơi xuống đường bên dưới. Những đoạn video khác ghi lại hình ảnh các đội cứu hộ và máy móc hạng nặng tại hiện trường, với các toa tàu trật bánh nằm cạnh cầu khi lính cứu hỏa và cảnh sát tiến hành các hoạt động cứu hộ.

“Việc hai đoàn tàu va chạm và rơi từ trên cầu xuống là điều không thể tưởng tượng nổi”, một phát ngôn viên của Sở cứu hỏa Munich nói với báo Die Zeit.

Vụ tai nạn đã khiến một người tử vong. Cảnh sát Munich cho biết, cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định nguyên nhân vụ việc. Theo cảnh sát, các tuyến phố ở quận Milbertshofen phía Bắc thành phố sẽ vẫn bị phong tỏa cho đến khi các hoạt động cứu hộ hoàn tất.

Cảnh sát cho biết thêm, các toa tàu rơi từ cầu xuống đều không chở hàng. Nhà chức trách nói rằng không có sự gián đoạn nào đối với các dịch vụ đường sắt chở khách khu vực hoặc đường dài, vì vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường chỉ dành riêng cho tàu chở hàng.

Vụ tai nạn này xảy ra chỉ vài giờ sau vụ va chạm giao thông đường sắt tương tự khiến một hành khách thiệt mạng và hàng chục người bị thương ở Anh.

Cụ thể, vào tối 19-6, hai đoàn tàu chở khách đã va chạm vào nhau ở phía bắc London trong giờ cao điểm. Lực lượng cứu hộ cho biết, một người đã thiệt mạng và 89 người khác bị thương, trong đó có 11 người bị thương rất nặng.