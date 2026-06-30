Thảm kịch nắng nóng tại Pháp: Nhà tang lễ quá tải nghiêm trọng, làn sóng bất bình dâng cao

ANTD.VN - Đợt nắng nóng cực đoan đã khiến hệ thống dịch vụ tang lễ tại Thủ đô Paris, Pháp vào tình trạng "vỡ trận". Các nhà xác, nhà tang lễ bị quá tải nghiêm trọng, hàng trăm gia đình phải chờ đợi nhiều ngày để lo hậu sự cho người thân.

Ông Zouhaeir Hertelli tại nhà chứa quan tài ở cạnh sân bay Orly, Paris

Cứ vài phút, điện thoại của chủ nhà xác Zouhaeir Hertelli lại reo liên hồi. Kể từ khi đợt nắng nóng kỷ lục làm nhiều người thiệt mạng gây tình trạng quá tải dịch vụ tang lễ, các giám đốc nhà tang lễ và các gia đình có người thân qua đời gọi điện cho ông hầu hết đều hỏi cùng một câu: Ông còn chỗ cho một người nữa không?

Vì tất cả chỗ trong phòng lạnh của nhà xác đều đã kín mít, ông Zouhaeir Hertelli đành phải rất lấy làm tiếc mà nói "không" hết lần này đến lần khác.

“Chúng ta đang đối mặt với một tình huống thực sự thảm khốc,” ông Zouhaeir Hartelli nói. “Tôi nhận được hàng trăm cuộc gọi liên tục mỗi ngày. Thực sự tất cả đều đang quá tải".

Chính phủ Pháp đang phải đối mặt với áp lực chỉ trích dữ dội từ dư luận khi các nhà tang lễ tại Thủ đô Paris rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng, hệ quả từ đợt nắng nóng kỷ lục vượt mọi cột mốc lịch sử vừa qua.

Bà Elisabeth Charrier, người đứng đầu Liên đoàn Tang lễ Quốc gia Pháp cho biết, tỷ lệ quá tải tại các nhà tang lễ trên toàn quốc đã vọt lên trên 66%. Tại các đô thị lớn, nhiều nhà bạt và kho lạnh lưu trữ thi thể đã chạm ngưỡng tối đa công suất.

"Tình hình căng thẳng nhất là ở khu vực trung tâm Paris, khi 2 nhà tang lễ tại đây đã hết chỗ kể từ thứ sáu tuần trước. Người dân hiện buộc phải di chuyển ra vùng ngoại ô, thậm chí đi xa hơn nữa mới có thể tìm được nơi tổ chức tang lễ cho thân nhân", bà Charrier cho biết.

Bà Charrier cũng cảnh báo "hiệu ứng domino" đáng ngại trong những ngày tới khi thời gian chờ đợi để được hỏa táng hoặc chôn cất tại các nghĩa trang ngày càng bị kéo dài hơn do nhân viên dịch vụ đã quá tải trong khi các suất hỏa táng tại các lò thiêu đã kín mít lịch.

Trước đó, cơ quan y tế Pháp xác nhận đợt thiên tai này đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 1.000 người, trong đó 85% nạn nhân là người từ 65 tuổi trở lên.

Phần lớn các ca tử vong diễn ra ngay tại nhà riêng của người dân ở Paris và các vùng phụ cận do hệ thống nhà ở tại Pháp hầu như không được trang bị điều hòa nhiệt độ.

Trong cuộc họp ngày 29-6, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu khẳng định các biện pháp ứng phó của chính phủ đối với mức nhiệt lịch sử vẫn trong tầm kiểm soát.

Ông cho biết những chiếc điều hòa nhiệt độ đầu tiên được đặt hàng khẩn cấp cho các bệnh viện sẽ được bàn giao vào cuối tuần này hoặc đầu tuần sau để chuẩn bị cho các kịch bản tương tự trong tương lai.

Tuy nhiên, tuyên bố của người đứng đầu chính phủ đã ngay lập tức vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ từ phe đối lập.

Bà Marine Tondelier, lãnh đạo Đảng Xanh, đã chỉ ra tình trạng khan hiếm đá lạnh nghiêm trọng tại các phòng cấp cứu để điều trị cho bệnh nhân bị sốc nhiệt.

"Các nhân viên y tế và lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã phải nhận lệnh triệu tập trở lại làm việc trong những điều kiện tồi tệ nhất. Chúng ta phải làm sáng tỏ tổn thất khủng khiếp về người để xác định trách nhiệm đã dẫn đến tình trạng bi kịch này" - bà Marine nói.

Truyền thông Pháp cũng bày tỏ sự bất bình khi nhấn mạnh rằng hàng triệu người dân Pháp đã bị bỏ mặc tự xoay xở trong cái nóng thiêu đốt tại nhà, trường học và công sở.

Người dân giải nhiệt tại kênh đào Saint Martin ở Thủ đô Paris

"Một nghìn sinh mạng ra đi vì nắng nóng cho đến nay vẫn chưa nhận được bất kỳ một thông điệp chia buồn hay cảm thông nào từ cả Thủ tướng lẫn người đứng đầu nhà nước" - trích dẫn tờ Le Monde.

Ông Hertelli và những người trong ngành dịch vụ tang lễ cho biết các nhà xác ở Paris hiện đã hết chỗ chứa. Tòa thị chính cho biết hai kho chứa tạm thời, mỗi kho có 20 chỗ, đã được lắp đặt cho các nhà xác thành phố và các bệnh viện thành phố đã cung cấp thêm 50 chỗ nữa.

Tuy nhiên, ông Hertelli cho biết các nhà tang lễ đang phải lưu trữ thi thể ở những nơi xa như Chartres, cách Paris 80km và ở các vùng khác xung quanh Thủ đô.

Để có thêm không gian, ông Hertelli đã xin phép chính quyền tạm thời lắp đặt các container đông lạnh bên ngoài nhà xác của mình, nằm cạnh sân bay Orly của Paris, nhưng vẫn đang chờ được chấp thuận.

“Các gia đình đang rất đau khổ,” ông nói. “Chúng tôi không có giải pháp nào để giúp đỡ họ, vì các nhà tang lễ đều đã kín chỗ. Vì vậy, chúng tôi vô cùng thương cảm và chia sẻ nỗi đau với họ, nhưng không thể làm gì được. Chúng tôi thực sự đang đối mặt với một vấn đề, một vấn đề lớn”.