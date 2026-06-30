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Tiêm kích MiG-29 của Ukraine rơi khi làm nhiệm vụ chiến đấu, phi công thoát nạn

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Việt Hùng

ANTD.VN - Không quân Ukraine xác nhận một máy bay tiêm kích MiG-29 đã rơi trong lúc thực hiện nhiệm vụ chiến đấu tại tỉnh Poltava. Phi công kịp phóng ghế thoát hiểm và được lực lượng cứu hộ đưa đến cơ sở y tế.

Không quân Ukraine xác nhận một máy bay tiêm kích MiG-29 đã gặp nạn trong đêm 27/6 khi đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu tại tỉnh Poltava, sau khi lực lượng điều hành mất liên lạc với máy bay.

Theo thông báo, phi công đã phóng ghế thoát hiểm thành công trước khi máy bay rơi. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn nhanh chóng xác định vị trí và đưa người này đến cơ sở y tế để kiểm tra, điều trị.

Phía Ukraine cho biết nguyên nhân và toàn bộ diễn biến của vụ việc đang được điều tra. Quân đội nước này chưa công bố thêm thông tin về nhiệm vụ mà chiếc máy bay thực hiện cũng như lý do dẫn đến việc mất liên lạc.

Chiến đấu cơ MiG-29

Việc phi công sống sót được xem là yếu tố quan trọng đối với Không quân Ukraine, bởi quá trình tuyển chọn và đào tạo phi công quân sự đòi hỏi nhiều thời gian, nguồn lực và chi phí. Trong điều kiện xung đột kéo dài, lực lượng phi công được coi là một trong những nguồn lực có giá trị của không quân.

Máy bay tiêm kích MiG-29 là tiêm kích đa năng 2 động cơ do Liên Xô phát triển từ thập niên 1970 và chính thức đưa vào biên chế từ đầu thập niên 1980. Ukraine vẫn tiếp tục khai thác dòng máy bay này sau khi nâng cấp để thực hiện các nhiệm vụ phòng không và tấn công. Máy bay có thể mang nhiều loại tên lửa không đối không, bom và rocket phục vụ các nhiệm vụ tác chiến khác nhau.

Máy bay chiến đấu MiG-29

MiG-29 rơi là vụ việc mới nhất liên quan đến lực lượng không quân Ukraine. Trước đó, tối 16/6, một máy bay ném bom tiền tuyến Su-24 của nước này cũng bị rơi tại tỉnh Khmelnytskyi khi đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.

Kể từ khi xung đột với Nga bùng phát, Ukraine vẫn phụ thuộc đáng kể vào các máy bay chiến đấu có nguồn gốc từ thời Liên Xô, đồng thời từng bước tiếp nhận và đưa vào biên chế các tiêm kích do phương Tây viện trợ.

Máy bay chiến đấu MiG-29

Trong diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã phá hủy 2 máy bay tiêm kích MiG-29 của Ukraine tại một sân bay ở vùng Mykolaiv. Theo phía Nga, các máy bay này đang mang theo vũ khí và chuẩn bị cất cánh thì bị máy bay không người lái tập kích. Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận về tuyên bố trên.

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Theo Kyiv Independent

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Từ khóa:

#MiG-29 Ukraine

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