Mỹ-Iran đưa ra tín hiệu trái chiều về đàm phán ở Doha, Qatar

ANTD.VN - Mỹ và Iran một lần nữa đưa ra những tín hiệu trái chiều về tình hình đàm phán giữa hai bên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một cuộc gặp sẽ được tổ chức tại Doha, Qatar vào ngày 30-6. “Sẽ có một cuộc gặp về vấn đề này vào ngày mai tại Doha, và họ sẽ đến đó tại Qatar. Tôi nghĩ họ đã khởi hành rồi, hoặc đang chuẩn bị lên đường. Để xem mọi chuyện sẽ đi đến đâu”, ông Trump trả lời các phóng viên hôm 29-6.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng chia sẻ với chương trình “Fox & Friends” của kênh Fox News về kế hoạch của phía Mỹ. Bà cho biết Đặc phái viên của Tổng thống Trump là ông Steve Witkoff và con rể Jared Kushner sẽ tham dự “các cuộc gặp cấp cao” tại Doha. Bà nói rằng các cuộc đối thoại mang tính kỹ thuật sẽ được tổ chức bên lề.

Trong khi đó, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran sẽ cử một phái đoàn kỹ thuật đến Doha trong tuần này. Nhưng ông nói rằng sẽ không có bất kỳ cuộc gặp đàm phán nào “ở bất kỳ cấp độ nào” trong những ngày tới.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran cho biết, các chuyến thăm của các đại diện phía Mỹ và phái đoàn Iran “không liên quan đến nhau”.