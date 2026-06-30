Lãnh đạo Venezuela cảm ơn sự hỗ trợ của Việt Nam khắc phục thảm họa động đất

ANTD.VN - Ngày 29/6, quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez đã gửi lời cảm ơn tới Việt Nam vì sự đoàn kết và hỗ trợ dành cho Venezuela trong thời điểm khó khăn, sau khi 2 trận động đất liên tiếp gây thiệt hại nặng nề tại các khu vực ở Caracas và bang La Guaira.

Chiến sỹ Cảnh sát PCCC và CNCH CATP Hà Nội tham gia cứu nạn cứu hộ tại Venezuela

Phát biểu trước báo giới, người đứng đầu Chính phủ Venezuela khẳng định: "Chính phủ và nhân dân Venezuela đánh giá cao việc Việt Nam đã cử một phái đoàn gồm 124 nhân viên cứu hộ, qua đó góp phần tăng cường đáng kể hoạt động tìm kiếm, cứu nạn và hỗ trợ."

Việt Nam là một trong 30 quốc gia đã cử đội cứu hộ đến Venezuela để thực hiện các công tác cứu nạn. Thông tin này đã được quyền Tổng thống Delcy Rodríguez công bố trong buổi thiết lập Bộ Tổng tham mưu về việc xây dựng các khu trại tạm thời và quy hoạch xây dựng nhà ở.

Bà Delcy Rodríguez phát biểu: "Tôi muốn thông báo rằng chúng ta vẫn đang tiếp tục công tác cứu hộ những người còn sống sót. Điều này mang lại nhiều cảm xúc cùng hy vọng, hy vọng cho gia đình các nạn nhân, cho nhân dân khi chứng kiến sự làm việc không mệt mỏi của lực lượng cứu hộ Venezuela và các đội cứu hộ quốc tế."

Trưa 29/6 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở đoàn Việt Nam tham gia cứu hộ, khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela gồm 124 cán bộ, chiến sỹ thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Maiquetia, bang La Guaira, Venezuela.

Đón đoàn tại đường băng có Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Yvan Gil Pinto, Thứ trưởng Ngoại giao Mauricio Rodríguez Gelfenstein, Thượng tướng Jonás Gerardo Páez Cabrera, Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng Venezuela cùng đông đảo đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành Venezuela.

Về phía Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela có Đại sứ Vũ Trung Mỹ, Tùy viên Quốc phòng Vũ Thế Trung và cán bộ nhân viên các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Venezuela.

Phát biểu tại Lễ đón, Bộ trưởng Ngoại giao Yvan Gil Pinto nhấn mạnh: “Từ đáy lòng, chúng tôi xin gửi tới Việt Nam lời cảm ơn chân thành nhất. Thay mặt Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất (PSUV), Chính phủ và nhân dân Venezuela, tôi xin gửi tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, đặc biệt tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lời cảm ơn chân thành và sâu sắc.”

Bộ trưởng Ngoại giao Yvan Gil Pinto khẳng định, sự hiện diện của các chiến sỹ thuộc các lực lượng vũ trang Việt Nam tham gia cứu hộ, khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela là minh chứng sống động của tình hữu nghị truyền thống và đối tác toàn diện Venezuela-Việt Nam.

Chia sẻ với báo giới sở tại, trưởng đoàn công tác Việt Nam, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ nhấn mạnh, các lực lượng của Việt Nam sẽ tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn với tinh thần trách nhiệm cao nhất và với tinh thần “Cứu người sau động đất ở Venezuela như cứu đồng bào mình.”

Đến thăm đoàn Việt Nam ngay sau khi ổn định cơ sở vật chất để triển khai nhiệm vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Venezuela, Đại tướng Gustavo Lopez đã bày tỏ tri ân sâu sắc trước nghĩa cử của các lực lượng vũ trang Việt Nam; tin tưởng mối quan hệ hữu nghị, đối tác toàn diện giữa hai nước nói chung và quân đội hai nước nói riêng sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển.