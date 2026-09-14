UAV Nga đánh trúng tàu khách Ukraine sát biên giới Ba Lan

ANTD.VN - Một máy bay không người lái (UAV) của Nga ngày 13-9 đánh trúng đầu máy của đoàn tàu khách chạy tuyến Kiev - Warsaw tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ tấn công xảy ra chỉ vài phút sau khi đoàn tàu chở cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson và các lãnh đạo châu Âu đi qua.

Khói bốc lên từ đầu máy toa tàu sau vụ tấn công

Theo báo cáo, không có thương vong trong vụ tấn công, nhưng chuyến tàu chở 206 hành khách bị chậm hơn 6 giờ.

Theo công ty đường sắt quốc gia Ukraine Ukrzaliznytsia, hệ thống giám sát đã phát hiện mối đe dọa và cảnh báo kịp thời để hành khách cùng nhân viên sơ tán.

Một đoàn tàu chở các cựu quan chức và cố vấn an ninh châu Âu vừa rời khỏi ga Yahodyn chỉ vài phút trước vụ tấn công, trong khi một đoàn tàu khác vẫn ở nhà ga vào thời điểm UAV đánh trúng mục tiêu.

Nhân viên cứu hỏa đang phun nước vào một toa tàu bị hư hại do bị UAV tấn công gần biên giới với Ba Lan ngày 13-9-2026

Cùng ngày, một UAV khác tấn công khu vực gần cửa khẩu Yahodyn-Dorohusk, khiến một trạm nhiên liệu và một số xe tải bị cháy.

Hoạt động tại cửa khẩu tạm thời bị gián đoạn trong thời gian có cảnh báo không kích, sau đó được nối lại.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này nhắm vào cơ sở hạ tầng đường sắt được sử dụng để vận chuyển hàng hóa quân sự từ các nước châu Âu. Trong khi đó, Ukraine cho rằng đầu máy tàu khách bị tấn công có chủ ý.

Ba Lan đã triệu tập cuộc họp an ninh khẩn cấp sau vụ việc và cảnh báo các cuộc tấn công có thể tiếp tục gia tăng trong những tuần tới. Warsaw và Kiev coi việc UAV hoạt động sát biên giới Liên minh châu Âu và NATO là một bước leo thang nguy hiểm.