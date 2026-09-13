Indonesia: Chìm tàu chở khách ở biển Java, hơn 130 người mất tích, 107 người được cứu

ANTD.VN - Các quan chức Indonesia cho biết ít nhất 107 người đã được cứu sống trên biển sau khi một tàu chở hơn 240 hành khách bị chìm ở biển Java.

Các nhân viên cứu hộ trong chiến dịch tìm kiếm nạn nhân

Nhà chức trách Indonesia cho biết, tàu chở khách Virgo Transport 8 đã bị lật và chìm trong thời tiết xấu vào rạng sáng 13-9. Lực lượng cứu hộ Indonesia đang mở rộng tìm kiếm hơn 130 người vẫn mất tích.

Theo Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia Indonesia, tàu phà Virgo Transport 8 chở 243 người đã mất liên lạc vào khoảng 2h sáng 13-9, (giờ địa phương) sau khi gặp thời tiết xấu trên Biển Java.

Vị trí tàu bị mất tín hiệu

Theo bản kê khai, trên tàu có 213 hành khách và 30 thành viên thủy thủ đoàn.

Tàu khởi hành từ Surabaya, tỉnh Đông Java vào ngày 12-9 và đang trên đường đến Banjarmasin, tỉnh Nam Kalimantan, đảo Borneo.

Ông I Putu Sudayana, người đứng đầu Văn phòng Tìm kiếm và Cứu hộ Banjarmasin, cho biết thuyền trưởng đã báo cáo biển động dữ dội với sóng cao tới 3 mét trước khi phát tín hiệu cầu cứu do tàu bị nghiêng.

Hai giờ sau khi tàu mất liên lạc, nhà chức trách nhận được thông tin tàu đã bị lật và chìm.

Vị trí cuối cùng được xác định của tàu cách bến tàu ở Banjarmasin khoảng 148 km.

Người dân tìm kiếm tên người thân trong danh sách hành khách tại Banjarmasin

Tính đến chiều 13-9, chiến dịch tìm kiếm đã cứu được 107 người và tìm thấy 6 thi thể. Hiện vẫn còn khoảng 130 hành khách và thủy thủ đoàn mất tích.

Ông Sudayana cho biết, một tàu cứu hộ đã hướng đến vị trí cuối cùng của Virgo Transport 8. Lực lượng chức năng đang triển khai các đội cứu hộ với sự hỗ trợ của 4 tàu, trong đó có 1 tàu hải quân và 1 trực thăng.

Các đội tìm kiếm cũng nhận được hỗ trợ từ tàu kéo gần đó và các tàu thuyền khác đi ngang khu vực.

“Lực lượng tìm kiếm đang phối hợp với các cơ quan hàng hải và các đơn vị liên quan, đồng thời theo dõi sát sao điều kiện thời tiết trong khu vực”, ông Sudayana nói trong cuộc họp báo qua video.

Tàu Virgo Transport 8

Hàng trăm người thân của hành khách đã tập trung tại trung tâm chỉ huy ở cảng Trisakti, Banjarmasin từ sáng 13-9 để chờ tin tức.

“Tôi rất sốc khi thấy tên chú tôi trong danh sách hành khách,” một người phụ nữ tên Bunga nói. “Nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm sau khi các quan chức thông báo rằng chú ấy đã được cứu sống".

Indonesia là quốc gia quần đảo với hơn 17.000 hòn đảo, nơi tàu phà là phương tiện đi lại phổ biến.

Hồi tháng trước, ít nhất 211 người đã được cứu từ một phà bốc cháy ở gần đảo Bali. Vụ tai nạn khiến 1 người chết và 4 người mất tích. Chưa đầy 2 tuần sau đó, phà Mutiara Sentosa 2 cháy ngoài khơi đảo Java khiến 5 người thiệt mạng.