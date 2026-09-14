Congo tuyên bố qua đỉnh dịch Ebola song vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây lan

ANTD.VN - Chính phủ CHDC Congo cho biết, dịch Ebola hiện nay ở nước này đã “được kiểm soát” và đạt đỉnh vào đầu tuần thứ 3 của tháng 8, song cảnh báo nguy cơ lây lan vẫn còn do xuất hiện các ổ dịch mới và virus đã lan sang tỉnh thứ 7.

Nhân viên y tế làm việc tại trung tâm điều trị Ebola tại CHDC Congo

Theo Chính phủ CHDC Congo, các chỉ số dịch tễ chính đang cho thấy số ca mắc có xu hướng giảm. Trong số các khu vực bị ảnh hưởng trước khi dịch lan sang tỉnh mới nhất, 10 khu vực đã không ghi nhận ca mắc mới trong ít nhất 21 ngày. Tại tỉnh Ituri, tâm điểm của đợt dịch này, tốc độ lây truyền cũng đã giảm tại một số nơi, tuy nhiên chính quyền CHDC Congo kêu gọi tiếp tục cảnh giác và tăng cường truy vết người tiếp xúc với bệnh nhân, đặc biệt tại những khu vực gần đây xuất hiện các ổ dịch mới.

Trong báo cáo cập nhật hàng tuần công bố ngày 8-9, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định đợt bùng phát Ebola tại CHDC Congo “vẫn chưa được kiểm soát và ngày càng có diễn biến không đồng nhất”, với tốc độ lây truyền giảm tại một số khu vực, nhưng lại gia tăng hoặc tiếp tục lan sang các địa bàn khác.

Tính đến ngày 10-9, CHDC Congo ghi nhận 7.022 ca mắc Ebola, trong đó có 3.398 người tử vong, tương đương tỷ lệ tử vong 48,4%. Dịch đã ảnh hưởng tới 62 khu vực thuộc 7 tỉnh. Đây là đợt dịch Ebola lớn và làm nhiều người tử vong nhất trong lịch sử của quốc gia trên, đồng thời là đợt dịch Ebola lớn thứ 2 trên thế giới, chỉ sau đại dịch Ebola tại khu vực Tây Phi giai đoạn 2014-2016.