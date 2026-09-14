Gần 50.000 dân Yemen tháo chạy trước đà tiến quân của Houthi

ANTD.VN - Theo tờ The Guardian, gần 50.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa trước đà tiến công bất ngờ của lực lượng Houthi ở miền Tây Yemen. Nhiều ngôi làng bị bỏ trống, trong khi các gia đình mắc kẹt gần tiền tuyến đối mặt với tình trạng lương thực ngày càng cạn kiệt.

Trong đợt tiến công nhanh chóng tuần này, lực lượng Houthi đã chiếm một loạt thị trấn ven Biển Đỏ từ tay các lực lượng liên kết với Chính phủ Yemen được Mỹ và Saudi Arabia hỗ trợ. Hàng trăm người được cho là đã thiệt mạng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tái diễn cuộc nội chiến toàn diện từng khiến khoảng 150.000 người thiệt mạng và đẩy nhiều người đến bờ vực nạn đói.

Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) của Liên hợp quốc ngày 11-9 cho biết khoảng 46.000 người đã phải di dời tại 2 tỉnh Taiz và Hodeidah. Với nhiều gia đình, đây là lần thứ hai hoặc thậm chí thứ ba họ phải bỏ nhà chạy loạn. Giao tranh khiến nhiều tuyến đường huyết mạch bị cắt đứt, trong khi liên lạc điện thoại tại một số khu vực bị gián đoạn. “Quy mô di dời đang gia tăng nhanh chóng”, Joe Lowry, người phát ngôn IOM phụ trách Trung Đông và Bắc Phi, nói. Theo ông Lowry, người dân cần khẩn cấp nơi trú ẩn, lương thực, nước uống, chăm sóc y tế và hỗ trợ tiền mặt. Nhiều người chạy trốn chỉ mang theo rất ít tài sản vì phải rời đi đột ngột trước các đợt pháo kích và bước tiến của lực lượng Houthi.

Đây là đợt bạo lực nghiêm trọng nhất tại Yemen kể từ kế hoạch hòa bình do Liên hợp quốc bảo trợ năm 2022. Đặc phái viên Liên hợp quốc về Yemen Hans Grundberg cảnh báo nước này đang bước vào một giai đoạn chiến tranh mới và nguy hiểm hơn. Chiến sự có nguy cơ kéo Yemen vào một cuộc xung đột kéo dài và đồng thời khiến nước này bị cuốn sâu hơn vào những đối đầu khu vực chưa được giải quyết.

Trong khi đó, khủng hoảng nhân đạo tại Yemen tiếp tục nghiêm trọng. Báo cáo mới nhất của Liên hợp quốc cảnh báo khoảng một nửa dân số nước này đang đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng, trong khi suy thoái kinh tế, xung đột kéo dài và nguồn viện trợ suy giảm khiến khả năng ứng phó của các hộ gia đình ngày càng suy yếu.