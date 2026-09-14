Ít nhất 10 người chết trong các cuộc tấn công của Israel ở Dải Gaza

ANTD.VN - Một phụ nữ Palestine đang mang thai đã qua đời hôm 12-9 sau khi bị lực lượng Israel bắn vào đầu ở phía nam Khan Younis, theo gia đình nạn nhân và các nhân viên y tế, trong bối cảnh các cuộc tấn công trên khắp Dải Gaza đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng.

Một chiếc xe bị phá hủy ở Dải Gaza. APAImages/Shutterstock

Người phụ nữ, được xác định là Iman Shalouf, 27 tuổi, mang thai gần 8 tháng, đang ngồi trong túp lều của gia đình ở khu vực al-Mawasi thì bị trúng đạn của Israel, các nhân viên y tế và nhân chứng cho biết.

“Chúng tôi nghe thấy tiếng súng khi tôi đang cầu nguyện”, bà Wathfa abu Mashi, mẹ chồng của Shalouf, nói trong một cuộc phỏng vấn qua video với hãng tin Anadolu, “Con gái hỏi tôi: ‘Iman đâu rồi?’. Tôi nói với con bé rằng cô ấy đang ở trong lều. Con bé đi kiểm tra và thấy cô ấy bê bết máu sau khi bị trúng đạn”.

Chồng của Shalouf, anh Ismail abu Mashi, nói: “Thỏa thuận ngừng bắn mà họ cứ nói đến đâu? Không có chuyện đó. Mỗi ngày đều có giết chóc”.

Shalouf được đưa gấp đến bệnh viện Nasser, nơi các bác sĩ ban đầu phát hiện nhịp tim của thai nhi, nhưng cả cô và thai nhi đều qua đời vài giờ sau đó. Theo người thân, Shalouf đã đặt tên cho con là Ayoub, dự kiến ​​sinh vào tháng 11.

Người thân và cộng đồng đã tập trung tại bệnh viện để cầu nguyện cho Shalouf và con của cô trước khi đưa thi thể hai mẹ con về chôn cất tại Khan Younis. Họ được chôn cất cạnh nhau.

Khi được tờ Guardian liên hệ, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết họ đang điều tra vụ việc.

Mặc dù thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas đạt được vào tháng 10-2025, nhưng bạo lực và việc giết hại người Palestine vẫn tiếp diễn hàng ngày.

Cơ quan Y tế Gaza cho biết 10 người Palestine đã thiệt mạng và 56 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel trong 48 giờ qua, giữa lúc pháo kích và súng nổ ở một số khu vực phía Bắc, trung tâm và phía Nam Dải Gaza.