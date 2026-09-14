Đối thoại về eo biển Hormuz bị hoãn sau vụ tàu Iran bị tấn công

ANTD.VN - Cuộc họp giữa Iran và các nước láng giềng về cơ chế quản lý hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz đã bị hoãn, sau khi một tàu hàng Iran bị tấn công gần đảo Qeshm, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương.

Tàu thuyền ở eo biển Hormuz, ngoài khơi Banda Abbas, Iran, ngày 7-9-2026

Cuộc họp dự kiến diễn ra ngày 14-9 tại Oman, với sự tham gia của ngoại trưởng các nước trong khu vực.

Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi cho biết sự kiện bị hoãn “vì lợi ích của việc xây dựng đồng thuận”, đồng thời khẳng định Muscat tiếp tục thúc đẩy đối thoại vì ổn định khu vực.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Iran cho biết quyết định được Tehran và Muscat thống nhất theo đề nghị của một số quốc gia khu vực.

Trước khi cuộc họp bị hoãn, chỉ Iraq công khai xác nhận tham dự, trong khi Bahrain từ chối do không có quan hệ ngoại giao với Iran.

Các bên dự kiến thảo luận đề xuất thiết lập tuyến hàng hải tạm thời qua eo biển Hormuz.

Iran muốn tàu thuyền xin phép và trả phí khi qua tuyến đường biển chiến lược này, trong khi một số nước vùng Vịnh lo ngại thỏa thuận có thể ảnh hưởng lâu dài tới quyền tự do hàng hải và lợi ích của các thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh.

Vụ tấn công tàu hàng Iran xảy ra sáng 13-9 ngoài khơi đảo Qeshm. Truyền thông Iran dẫn lời giới chức địa phương cáo buộc một “kẻ thù khủng bố” đứng sau vụ việc, nhưng không nêu bằng chứng hoặc xác định lực lượng chịu trách nhiệm.

Cơ quan Hoạt động thương mại hàng hải Vương quốc Anh cho biết một tàu bị đạn bắn trúng khi đi qua eo biển Hormuz, gây hỏa hoạn nghiêm trọng và buộc nhà chức trách sơ tán người trên tàu. Tuy nhiên, chưa rõ đây có phải tàu hàng Iran được truyền thông Tehran đề cập hay không.

Việc đối thoại bị hoãn cùng các cuộc tấn công mới cho thấy triển vọng khôi phục hoạt động hàng hải bình thường qua eo biển Hormuz vẫn còn xa vời.

Tuyến đường này từng vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới trước khi xung đột Mỹ - Iran bùng phát.