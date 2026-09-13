Chile: Cháy viện dưỡng lão khiến 16 người cao tuổi thiệt mạng

ANTD.VN - Vụ hỏa hoạn xảy ra tại viện dưỡng lão ở miền nam Chile khiến 16 người cao tuổi thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 12-9 (giờ địa phương) tại viện dưỡng lão ở thành phố Pitrufquen, vùng Araucania, miền Nam Chile, cách Thủ đô Santiago khoảng 640 km về phía Nam.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, bên trong cơ sở có 26 cụ ông, cụ bà. Lực lượng chức năng chỉ kịp sơ tán 10 người và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương. 16 người còn lại đã tử vong.

Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ tòa nhà suốt đêm, lực lượng cứu hỏa phải dùng nhiều vòi rồng để khống chế.

Các đội y tế, cứu hỏa cùng lực lượng từ các khu vực lân cận được điều động đến hiện trường. Lực lượng cứu hỏa đã dập tắt hoàn toàn đám cháy vào sáng sớm 13-9

Cảnh sát và chính quyền địa phương đã phong tỏa hiện trường, dọn dẹp mảnh vỡ và mái tôn bị sập để đảm bảo an toàn khu vực.

Hiện trường vụ cháy

Cơ quan chức năng cho biết, viện dưỡng lão tư nhân này đã từng vi phạm quy định và đã bị xử lý hành chính, phạt tiền nhiều lần kể từ năm 2019.

Quan chức y tế khu vực Jose Bravo cho biết đây là "một cơ sở hoạt động không được kiểm soát".

Theo Thị trưởng Pitrufquen Jacqueline Romero, tháng 2-2026 chính quyền thành phố đã gửi văn bản yêu cầu kiểm tra vì cơ sở này không tuân thủ các quy định và đang phải chịu các biện pháp giám sát về an toàn vệ sinh.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Công tố viên địa phương Jorge Granada cho biết các điều tra viên đang khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai để làm rõ trách nhiệm.

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Chile Jose Antonio Kast đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và yêu cầu mở cuộc điều tra toàn diện.

Ông Kast cũng ra lệnh thực hiện các biện pháp khẩn cấp để đánh giá điều kiện tại tất cả các viện dưỡng lão trên toàn quốc, ngăn chặn thảm kịch tương tự.